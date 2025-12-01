Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

“Estou perdida”, revela última mensagem de adolescente desaparecida

Jovem saiu de casa na noite da sexta-feira, 28, e não retornou; as redes sociais e o celular dela estão desativados

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

01/12/2025 - 10:55 h | Atualizada em 01/12/2025 - 11:48
Thaila Lima da Cruz
Thaila Lima da Cruz -

“Deu red! kkk, tô em um lugar que nem sei onde é, estou perdida.” A última mensagem enviada por Thaila Lima da Cruz, a uma amiga - seguida por uma foto de um local de mata e duas figurinhas chorando - resume o misto de confusão e desespero que antecedeu o desaparecimento da adolescente, de 17 anos, na noite da sexta-feira, 28.

Na linguagem dos jovens, “deu red” significa que algo deu errado, o que torna o alerta ainda mais preocupante. Thaila desapareceu após sair de casa, no distrito do Caípe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS), em direção a Candeias, também na RMS.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 1º de dezembro, a mãe da garota, a autônoma Iris da Silva Lima, 32 anos, disse que a filha falou para as amigas que estava indo encontrar um rapaz.

"Ela de casa na noite de sexta, às 19h. Entrou em um carro em direção a Candeias. Segundo informações, o carro era uber. O pessoal que estava no ponto dise que o motorista falou: ‘Uber, Candeias’. Tinha outras pessoas dentro”, relatou, a mãe.

Ainda segundo ela, durante o percurso, a filha conversou com duas amigas e disse que estava indo ver um rapaz. "Ela disse que estava indo ver um menino. Ninguém sabe quem é esse menino, onde é casa dele, onde mora", afirmou a mulher, revelando que a filha tinha costume de sair e dormir fora de casa.

A mãe disse que o último contato de Thaila foi por mensagem e com as amigas e que tentou falar com ela horas depois e não conseguiu mais. "Às 20h30, tentei falar com ela. Mandei mensagem, ela não respondeu, liguei até por ligação direta e o número está como desativado. A gente estranhou porque ela tinha costume de sair, mas ela mantinha contato com a família e com os amigos", lamentou dona Iris, desesperada.

“A polícia não está fazendo nada. Recebemos a informação de que ela estava na Urbis 2 [bairro de Candeias], eles foram lá, mas não averiguaram nada. Em frente ao ponto onde ela pegou o Uber tem uma empresa que tem câmara. Quero que vá lá para pegar as imagens para saber a placa do carro", pediu ela

As investigações

Na tarde do domingo, 30, a reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o desaperecimento da adolescente e foi informada de que "o desaparecimento de Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, foi registrado na 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) na noite de sábado (29). Segundo informações do boletim, a adolescente saiu de casa na manhã de sexta-feira (28) em direção à cidade de Candeias, acompanhada de uma colega, e não retornou. Oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer o caso e localizar a adolescente".

Na noite de domingo, o Portal A TARDE recebeu a informação de que um corpo feminino havia sido encontrado no bairro Urbis 2, em Candeias. Contudo, nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Civil afirmou que não há qualquer registro de localização de cadáver na área.

A família, em estado de desespero, pede que qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente seja repassada imediatamente às autoridades atráves dos números (71) 9 9631-6538 ou (71) 3116-0124.

