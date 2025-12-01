Menu
POLÍCIA
CRIME

Jovem é encontrada morta, sem roupa e com sinais de violência em casa

No imóvel foram encontradas marcas de sangue

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 9:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é encontrada morta, sem roupa e com sinais de violência em casa
-

Uma jovem foi encontrada morta dentro de casa, no sábado, 29, no bairro Parque Santa Clara, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. A vítima, identificada como Gabriela Correia, de 29 anos, estava sem roupa e tinha marcas de violência pelo corpo.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil afirma que a vítima tinha um ferimento na cabeça.

No imóvel, também foram encontradas diversas marcas de sangue. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

Investigação

De acordo com moradores, Gabriela trabalhava em uma indústria têxtil de Itabuna e fazia tratamento psiquiátrico.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município.

A Delegacia de Homicídios (DH/Itabuna) está apurando o caso. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os laudos periciais devem esclarecer a causa da morte. Oitivas e diligências são realizadas para elucidar o crime.

