Mulher que matou enteada enforcada com cinto é encontrada morta
Criança foi morta enforcada com cinto e pendurada na pilastra de casa
Por Luiza Nascimento
A mulher que matou a enteada de sete anos, na Estrutural, em Brasília (DF), foi encontrada morta neste sábado, 29, na Penintenciária Feminina local, a Colméia. Iraci Bezerra dos Santos Cruz assassinou a criança enforcada com um cinto, e deixou o corpo da menina pendurado em uma pilastra dentro de casa.
Iraci foi presa no dia 21 de novembro e estava isolada das demais detentas devido à repercussão do crime. Quando os agentes penitenciários foram entregar o jantar, a encontraram morta na cela.
O caso está sendo apurado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama), mas a suspeita inicial é de que ela tenha tirado a própria vida.
Relembre o caso
Iracai matou a enteada no dia 21 de novembro e, logo após o crime, foi até a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde confessou o assassinato.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter um grupo de vizinhos que, revoltados com o ocorrido, tentaram invadir a residência.
A PCDF segue investigando o caso, que deve ser encaminhado à Justiça como homicídio qualificado, com agravantes ainda em análise.
