Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher que matou enteada enforcada com cinto é encontrada morta

Criança foi morta enforcada com cinto e pendurada na pilastra de casa

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 9:17 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher que matou enteada enforcada com cinto é encontrada morta
-

A mulher que matou a enteada de sete anos, na Estrutural, em Brasília (DF), foi encontrada morta neste sábado, 29, na Penintenciária Feminina local, a Colméia. Iraci Bezerra dos Santos Cruz assassinou a criança enforcada com um cinto, e deixou o corpo da menina pendurado em uma pilastra dentro de casa.

Iraci foi presa no dia 21 de novembro e estava isolada das demais detentas devido à repercussão do crime. Quando os agentes penitenciários foram entregar o jantar, a encontraram morta na cela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso está sendo apurado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama), mas a suspeita inicial é de que ela tenha tirado a própria vida.

Leia Também:

Pai e madrasta matam criança de 3 anos e concretam corpo em casa
Herança de Cid Moreira: filhos acusam madrasta de roubar milhões
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de crimes envolvendo dinheiro

Relembre o caso

Iracai matou a enteada no dia 21 de novembro e, logo após o crime, foi até a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde confessou o assassinato.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter um grupo de vizinhos que, revoltados com o ocorrido, tentaram invadir a residência.

A PCDF segue investigando o caso, que deve ser encaminhado à Justiça como homicídio qualificado, com agravantes ainda em análise.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato brasília crime madrasta Polícia prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x