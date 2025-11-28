Pai e madrasta matam criança de 3 anos e concretam corpo em casa

- Foto: Reprodução

Uma menina de três anos foi assassinada pelo pai e pela madrasta, e concretada na lavanderia de casa. O assassinato aconteceu no município de Guarulhos, em São Paulo, há cerca de dois meses, mas a mãe da criança só descobriu o crime nesta quinta-feira, 27.

A menina havia sido morta um dia antes de completar quatro anos. Durante todo o período, o casal conviveu com o corpo da criança dentro de casa e, aparentemente, seguiu uma rotina comum com os outros três filhos.

A vítima morava com os suspeitos, pois o pai tinha a guarda judicial. A mãe alega ter tentado contato com a menor por vários dias, e sempre receber justificativas suspeitas.

Entre as desculpas, o genitor informou que a filha estava sob responsabilidade do Conselho Tutelar. No entanto, após procurar a menina em diferentes unidades e não encontrá-la, a mãe registrou ocorrência na delegacia.

A descoberta

Devido à falta de respostas, a mulher decidiu ir até a casa do ex-companheiro e confrontar a madrasta. Após uma briga, o homem teria confessado o crime.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e apura se a vítima sofria abusos.