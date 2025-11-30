CADÊ THAILA?
Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS
Menina saiu de casa na manhã da sexta-feira, 28, e não retornou; as redes sociais e o celular dela estão desativados
Por Andrêzza Moura
A adolescente de Thaila Lima da Cruz, de 17 anos, está desaparecida desde a manhã da sexta-feira, 28, quando saiu de casa, no distrito de Caípe, em em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, com destino a Candeias, também na RMS.
De acordo com informações da Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde (DT/São Francisco do Conde), na noite de sábado, 29. Confome a ocorrência, a garota saiu acompanhada de uma colega e, desde então, não foi mais vista.
Uma prima de Thaila confirmou que, até a tarde deste domingo, 30, ela seguia desaparecida. Ainda segundo familiares, antes de desaparecer, a jovem chegou a fazer contato por telefone, visivelmente desesperada, afirmando que estava 'no meio de um mato'.
No entanto, após essa ligação, ela não manteve mais contato com a família. As redes sociais dela foram desativadas e o número de telefone foi cancelado.
A Polícia Civil revelou que já deu início as investigações e que "oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer o caso e localizar a adolescente". Quem souber o paradeiro dela pode entrar em contato com a polícia através dos números (71) 9 9631-6538 ou (71) 3116-0124.
