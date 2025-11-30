Mulher perde as duas pernas após ser arrastada pelo ex em carro

Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita) - Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Taynara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro por um carro em São Paulo, na manhã de sábado, 29. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou amputar as duas pernas.

Conforme a Polícia Civil, um ex-companheiro de Taynara, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, arrastou a mulher propositalmente motivado por ciúmes. De acordo com a TV Globo, no entanto, a mãe da vítima afirma que eles nem chegaram a ter um relacionamento sério.

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Douglas, por outro lado, está foragido. Conforme informações preliminares da polícia, o agressor pode ter fugido para o Ceará.

Imagens do crime

Vídeos de Taynara sendo arrastada por Douglas circulam nas redes sociais. A Polícia obteve as imagens e trata o caso como tentativa de feminicídio com extrema crueldade.