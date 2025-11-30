Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME GRAVÍSSIMO!

Mulher perde as duas pernas após ser arrastada pelo ex em carro

Taynara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro

João Grassi

Por João Grassi

30/11/2025 - 16:05 h | Atualizada em 30/11/2025 - 20:51
Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita)
Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita) -

Uma mulher identificada como Taynara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro por um carro em São Paulo, na manhã de sábado, 29. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou amputar as duas pernas.

Conforme a Polícia Civil, um ex-companheiro de Taynara, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, arrastou a mulher propositalmente motivado por ciúmes. De acordo com a TV Globo, no entanto, a mãe da vítima afirma que eles nem chegaram a ter um relacionamento sério.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Douglas, por outro lado, está foragido. Conforme informações preliminares da polícia, o agressor pode ter fugido para o Ceará.

Leia Também:

Homem mata jovem de 24 anos por não aceitar fim de relacionamento
Negócios do crime: facções constroem impérios com atividades ilegais
Terror: ataque a tiros em festa infantil deixa mortos e feridos

Imagens do crime

Vídeos de Taynara sendo arrastada por Douglas circulam nas redes sociais. A Polícia obteve as imagens e trata o caso como tentativa de feminicídio com extrema crueldade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amputação Polícia Civil Tentativa de Feminicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita)
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita)
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita)
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita)
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x