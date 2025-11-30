Menu
POLÍCIA

Terror: ataque a tiros em festa infantil deixa mortos e feridos

Entre as vítimas estão crianças e adultos; autoridades ainda investigam o caso

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 13:51 h
Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas durante o ataque
Um ataque a tiros deixou quatro mortos e dez feridos durante uma festa infantil no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na noite de sábado, 29. O incidente aconteceu em um salão de festas, de acordo com informações do escritório do xerife do Condado de San Joaquin.

Heather Brent, porta-voz do departamento, informou que entre as vítimas estão tanto crianças quanto adultos. Segundo ela, os primeiros indícios apontam que o ataque pode ter sido direcionado.

De acordo com a CBS News, o evento era uma festa de aniversário infantil, conforme postagem do vice-prefeito de Stockton, Jason Lee. A emissora também relatou que o autor do ataque conseguiu fugir do local.

"Estou devastado e furioso ao saber do massacre em uma festa de aniversário infantil. Uma festa de aniversário nunca deveria ser um lugar onde as famílias temem por suas vidas", escreveu o vice-prefeito nas redes sociais.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o suspeito nem sobre um possível motivo do ataque. As investigações estão em andamento para apurar o que levou ao ocorrido, e não há atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou em rede social que foi informado sobre o caso. O escritório do xerife solicitou que qualquer pessoa que tenha imagens, vídeos ou informações sobre o ataque entre em contato com a corporação.

x