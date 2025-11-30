IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Homem é preso por se masturbar na frente de funcionários em hospital
Engenheiro expôs a genitália e iniciou o ato diante de colaboradores e pacientes
Por Luiza Nascimento
Um engenheiro de 59 anos foi preso em flagrante, neste sábado, 29, após praticar importunação sexual dentro de um hospital. Na unidade de saúde, localizada em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, o homem exibiu a genitália e se masturbou na frente de funcionários, pacientes e acompanhantes.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionaram por pessoas que presenciaram a cena. Segundo os relatos, mesmo após as vítimas pedirem para o suspeito parasse, ele seguiu praticando a ação e se recusou a sair do local.
A prisão
O porteiro do hospital e acompanhantes de pacientes conseguiram levá-lo para a área externa. Em seguida, os policiais civis chegaram e efetuaram a prisão.
Imagens das câmeras de segurança confirmaram a prática criminosa e serão usadas para investigar a situação.
