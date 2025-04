VÍDEO: PM é investigado por se masturbar dentro de viatura

Ato foi gravado por um morador e gerou a abertura de um inquérito pela corporação - Foto: Reprodução

A Polícia Militar de Goiás abriu investigação contra um cabo da corporação flagrado se masturbando dentro de uma viatura oficial. O caso ocorreu na segunda-feira, 7, em um condomínio de Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal.

O flagrante foi feito por um morador, que registrou em vídeo o policial dentro do veículo realizando o ato obsceno. Segundo apuração, o cabo estava acompanhado de outro militar, que é morador do condomínio e teria se ausentado por alguns minutos para tratar de assuntos pessoais. Ambos estavam de serviço no momento do ocorrido.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, a PM informou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) e que a Corregedoria acompanha o caso. Em nota, a corporação afirmou não compactuar com desvios de conduta e reiterou o compromisso com a ética e a disciplina.

