Homem invade jaula de leoa em zoológico e é devorado vivo no Brasil

Autoridades apuram as circunstâncias do ataque - Foto: Silvia Torres/TV Cabo Branco

Um grave incidente marcou o Parque Arruda Câmara, o Bica, em João Pessoa, neste domingo, 30. Um homem morreu após entrar na jaula de uma leoa enquanto o zoológico estava aberto ao público.

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, a vítima, que tinha transtornos mentais, escalou uma parede de mais de seis metros, superou as grades de proteção e utilizou uma árvore para alcançar o recinto da leoa. Imagens registradas por visitantes mostram o momento em que ele invade a jaula e é atacado pelo animal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O zoológico foi imediatamente fechado e todas as visitas suspensas. Autoridades, incluindo a Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), estão no local investigando o ocorrido.

Em nota, a administração municipal informou que está apurando as circunstâncias do ataque e reiterou que o espaço segue as normas de segurança. A Prefeitura também expressou solidariedade à família da vítima.

Veja vídeo