VÍDEO
Homem invade jaula de leoa em zoológico e é devorado vivo no Brasil
Incidente ocorreu diante de visitantes e zoológico foi fechado
Por Luan Julião
Um grave incidente marcou o Parque Arruda Câmara, o Bica, em João Pessoa, neste domingo, 30. Um homem morreu após entrar na jaula de uma leoa enquanto o zoológico estava aberto ao público.
De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, a vítima, que tinha transtornos mentais, escalou uma parede de mais de seis metros, superou as grades de proteção e utilizou uma árvore para alcançar o recinto da leoa. Imagens registradas por visitantes mostram o momento em que ele invade a jaula e é atacado pelo animal.
Leia Também:
O zoológico foi imediatamente fechado e todas as visitas suspensas. Autoridades, incluindo a Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), estão no local investigando o ocorrido.
Em nota, a administração municipal informou que está apurando as circunstâncias do ataque e reiterou que o espaço segue as normas de segurança. A Prefeitura também expressou solidariedade à família da vítima.
Veja vídeo
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes