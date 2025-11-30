Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Homem invade jaula de leoa em zoológico e é devorado vivo no Brasil

Incidente ocorreu diante de visitantes e zoológico foi fechado

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 12:16 h | Atualizada em 30/11/2025 - 13:11
Autoridades apuram as circunstâncias do ataque
Autoridades apuram as circunstâncias do ataque -

Um grave incidente marcou o Parque Arruda Câmara, o Bica, em João Pessoa, neste domingo, 30. Um homem morreu após entrar na jaula de uma leoa enquanto o zoológico estava aberto ao público.

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, a vítima, que tinha transtornos mentais, escalou uma parede de mais de seis metros, superou as grades de proteção e utilizou uma árvore para alcançar o recinto da leoa. Imagens registradas por visitantes mostram o momento em que ele invade a jaula e é atacado pelo animal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por se masturbar na frente de funcionários em hospital
Som alto e festas irregulares: paredões são alvo da PM em Salvador
Dupla que matou cozinheira por recusar a envenenar policiais é presa

O zoológico foi imediatamente fechado e todas as visitas suspensas. Autoridades, incluindo a Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), estão no local investigando o ocorrido.

Em nota, a administração municipal informou que está apurando as circunstâncias do ataque e reiterou que o espaço segue as normas de segurança. A Prefeitura também expressou solidariedade à família da vítima.

Veja vídeo

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

João Pessoa Leoa zoológico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Autoridades apuram as circunstâncias do ataque
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Autoridades apuram as circunstâncias do ataque
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Autoridades apuram as circunstâncias do ataque
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Autoridades apuram as circunstâncias do ataque
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x