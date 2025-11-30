Dupla que matou cozinheira por recusar a envenenar policiais é presa

Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas - Foto: Ilustrativa/Ascom-PCBA

Os suspeitos de matar a cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, no dia 18 de outubro, no município Saboeiro, no Ceará, foram presos em Juazeiro, na Bahia, neste sábado, 29. A mulher foi assassinada após se recusar a envenenar policiais.

A vítima cuidava da alimentação dos policiais durante rondas e patrulhamentos na região. De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil do Ceará, os criminosos queriam que Antônia envenenasse os alimentos consumidos pelos agentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante da recusa, a mulher passou a ser alvo do grupo. Ela foi morta com um disparo de arma de fogo, enquanto dormia ao lado da filha.

A ação

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Norte) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, cumpriu os mandados de prisão preventiva.

A dupla foi localizada no bairro João Paulo II, no município baiano. Com os suspeitos foram encontrados três celulares que foram apreendidos durante a ação e serão periciados para subsidiar as apurações.

Os presos foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição do Poder Judiciário do Ceará.