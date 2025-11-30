Menu
POLÍCIA

Dupla que matou cozinheira por recusar a envenenar policiais é presa

Caso aconteceu no Ceará e homens foram encontrados na Bahia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 9:58 h
Os suspeitos de matar a cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, no dia 18 de outubro, no município Saboeiro, no Ceará, foram presos em Juazeiro, na Bahia, neste sábado, 29. A mulher foi assassinada após se recusar a envenenar policiais.

A vítima cuidava da alimentação dos policiais durante rondas e patrulhamentos na região. De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil do Ceará, os criminosos queriam que Antônia envenenasse os alimentos consumidos pelos agentes.

Diante da recusa, a mulher passou a ser alvo do grupo. Ela foi morta com um disparo de arma de fogo, enquanto dormia ao lado da filha.

A ação

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Norte) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, cumpriu os mandados de prisão preventiva.

A dupla foi localizada no bairro João Paulo II, no município baiano. Com os suspeitos foram encontrados três celulares que foram apreendidos durante a ação e serão periciados para subsidiar as apurações.

Os presos foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição do Poder Judiciário do Ceará.

x