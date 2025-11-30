Menu
POLÍCIA

Som alto e festas irregulares: paredões são alvo da PM em Salvador

Carros com som automotivo foram apreendidos e eventos clandestinos encerrados em diversos bairros

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 11:33 h
Fiscalização da PM recolhe carros com som automotivo
Fiscalização da PM recolhe carros com som automotivo -

A Polícia Militar da Bahia intensificou, entre sexta-feira, 28, e a madrugada deste domingo, 30, uma série de ações para coibir festas do tipo paredão, que têm se tornado um problema recorrente nos finais de semana em diversas comunidades de Salvador. Os eventos chamam atenção pelo som extremamente alto que se mantém durante toda a madrugada e, em alguns casos, pela presença de financiamentos e da atuação de organizações criminosas, conforme relatos das autoridades.

As operações fazem parte da Operação Paredão, conduzida pelo Comando Regional de Policiamento da Capital, com apoio de Batalhões e Companhias Independentes da PM.

Na noite de sexta, o 22º BPM atendeu denúncias em Fazenda Grande III e II. Na Praça Regina Guimarães, em Fazenda Grande III, um carro foi apreendido por poluição sonora. Em Fazenda Grande II, militares encontraram um evento clandestino, sendo hostilizados pelos participantes antes de apreenderem o veículo infrator.

Dupla que matou cozinheira por recusar a envenenar policiais é presa
Mulher que matou enteada enforcada com cinto é encontrada morta
Mulher mantida em cárcere pelo filho é resgatada após carta de socorro

Entre a noite de sábado, 29 e a madrugada de domingo, 30, a fiscalização continuou em diferentes bairros. Em Santa Mônica, um evento irregular na Rua Aristides Oliveira foi encerrado com a apreensão de um carro equipado com som automotivo.

Na região de Plataforma, três estabelecimentos encerraram festas não autorizadas com a chegada das equipes. Em Pernambués, outro carro com som automotivo foi recolhido na localidade conhecida como Guiné.

A PM reforça que a Operação Paredão segue por tempo indeterminado, com o objetivo de reduzir os excessos de barulho, prevenir conflitos e garantir mais tranquilidade às comunidades da capital baiana.

