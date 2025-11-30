Menu
FEMINICÍDIO

Homem mata jovem de 24 anos por não aceitar fim de relacionamento

Mulher trabalhava, quando foi atingida por golpes de faca

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

30/11/2025 - 15:45 h
Jhessy deixou duas filhas
Jhessy deixou duas filhas -

Uma mulher foi morta a facadas, neste sábado, 29, faca enquanto trabalhava em uma loja de cosméticos em Maranguape, no Ceará. Jhessilane Silva, de 24 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Ela chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante. Jhessy, como ela era carinhosamente chamada, deixou duas filhas.

Suspeito foi preso em flagrante
Suspeito foi preso em flagrante | Foto: Reprodução

"O que aconteceu na loja foi algo que ninguém esperava. No momento, eu tenho que ser muito forte para dar assistência à família da Jhessy. Infelizmente, como vocês já sabem, ela se foi", lamentou a gerente da loja onde a jovem trabalhava.

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara, usou as redes sociais para lamentar a morte de Jhessy. "Com pesar recebi a notícia do falecimento da jovem, Jhessilane, que teve a sua vida ceifada de forma torpe e brutal. Deixo minhas condolências à família e episódios como esse escancaram o quanto ainda temos que lutar pelos direitos das mulheres de modo vigilante e constante". As informações são do G1.

