Homem mata jovem de 24 anos por não aceitar fim de relacionamento

Uma mulher foi morta a facadas, neste sábado, 29, faca enquanto trabalhava em uma loja de cosméticos em Maranguape, no Ceará. Jhessilane Silva, de 24 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Ela chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante. Jhessy, como ela era carinhosamente chamada, deixou duas filhas.

"O que aconteceu na loja foi algo que ninguém esperava. No momento, eu tenho que ser muito forte para dar assistência à família da Jhessy. Infelizmente, como vocês já sabem, ela se foi", lamentou a gerente da loja onde a jovem trabalhava.

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara, usou as redes sociais para lamentar a morte de Jhessy. "Com pesar recebi a notícia do falecimento da jovem, Jhessilane, que teve a sua vida ceifada de forma torpe e brutal. Deixo minhas condolências à família e episódios como esse escancaram o quanto ainda temos que lutar pelos direitos das mulheres de modo vigilante e constante". As informações são do G1.