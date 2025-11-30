Loja de cosméticos é acusada de racismo após revista íntima em jovens

- Foto: Divulgação/PCDF

A loja Império das Maquiagens, localizada no JK Shopping, em Taguatinga, no Distrito Federal, foi acusada de racismo por três adolescentes negras. As jovens de 12, 13 e 15 anos teriam sido submetidas a passar uma revista íntima nos corredores de emergência do centro comercial.

Segundo o relato das vítimas, elas foram obrigadas a levantar as próprias blusas para provar à gerente do estabelecimento e aos seguranças do shopping que não escondiam nenhum produto furtado.

Nenhum item foi encontrado com as meninas e elas foram questionadas “se haviam descartado algo nos banheiros”.



O boletim de ocorrência foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

Adolescentes compraram produtos

As vítimas foram abordadas enquanto estavam escolhendo produtos nas prateleiras da loja. Segundo o depoimento, elas chegaram a comprar alguns itens e deixaram o estabelecimento.

No entanto, após saírem do local, elas perceberam que estavam sendo seguidas por uma funcionária. Ao entrarem no banheiro, as meninas foram interrogadas pela gerente que apontou um "comportamento estranho” por parte das jovens, analisado por imagens das câmeras de vigilância e ordenou que as três a acompanhassem.

Conduzidas até uma área restrita pela funcionária e dois seguranças do shopping, sendo um homem e uma mulher, elas foram revistadas.

Segundo às adolescentes, a gerente exigiu que jovens abrissem as bolsas e esvaziassem todos os bolsos. Depois, teria obrigado que elas levantarem as blusas.

Como não encontrou nada, a mulher sugeriu que elas pudessem ter “descartado algo no banheiro” e, em seguida, as liberou, sem pedir desculpas.

Após relatarem o caso, a família das vítimas acionou a Justiça.

O que diz o loja?

Até o momento, a coluna acionou tanto a Império das Maquiagens não se pronunciou sobre o caso.

Já a administração do shopping confirmou a ocorrência e afirmou que os seguranças acompanharam as vítimas para "garantir a integridade de todos os envolvidos”.

“A administração está em diálogo com a loja e segue colaborando com as autoridades competentes, oferecendo todo o suporte solicitado”, disse o JK em nota.