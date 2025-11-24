Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ABSURDO!

Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti

Atacante do Bahia foi alvo de comentários ofensivos nas redes sociais

João Grassi

Por João Grassi

24/11/2025 - 17:28 h | Atualizada em 24/11/2025 - 17:47
Imagem ilustrativa da imagem Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
-

Um dos destaques na campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, Ruan Pablo, do Bahia, foi vítima de racismo em comentários publicados nas redes sociais. O atacante perdeu um dos pênaltis na disputa que causou a eliminação do Brasil para Portugal nesta segunda-feira, 24, pelas semifinais.

No próprio perfil de Ruan Pablo na rede social Instagram, é possível encontrar comentários com teor racista. Ao menos três perfis diferentes publicaram emojis de macacos, uma das ofensas mais comuns entre praticantes do crime de discriminação racial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja abaixo alguns comentários racistas:

Imagem ilustrativa da imagem Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
| Foto: Reprodução | Instagram
Imagem ilustrativa da imagem Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
| Foto: Reprodução | Instagram
Imagem ilustrativa da imagem Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
| Foto: Reprodução | Instagram

A conta do Pivete de Aço é pública e conta com o espaço de comentários aberto para qualquer usuário. Ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência nos sete jogos que atuou no Mundial Sub-17.

Leia Também:

Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção
Dell e Ruan Pablo brilham em classificação do Brasil no Mundial Sub-17
Dell e Ruan Pablo decidem nos pênaltis e Brasil segue na Copa do Mundo
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 🅿️ (@ruanpabloc.5)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia racismo Ruan Pablo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x