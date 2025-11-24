Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti

- Foto: Reprodução/Instagram/Marco Rec

Um dos destaques na campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, Ruan Pablo, do Bahia, foi vítima de racismo em comentários publicados nas redes sociais. O atacante perdeu um dos pênaltis na disputa que causou a eliminação do Brasil para Portugal nesta segunda-feira, 24, pelas semifinais.

No próprio perfil de Ruan Pablo na rede social Instagram, é possível encontrar comentários com teor racista. Ao menos três perfis diferentes publicaram emojis de macacos, uma das ofensas mais comuns entre praticantes do crime de discriminação racial.

Veja abaixo alguns comentários racistas:

A conta do Pivete de Aço é pública e conta com o espaço de comentários aberto para qualquer usuário. Ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência nos sete jogos que atuou no Mundial Sub-17.