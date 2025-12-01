Homem que atropelou e arrastou mulher que teve pernas amputadas é preso

Douglas Alves da Silva (esquerda) e Taynara Souza Santos (direita) - Foto: Reprodução

O motorista que atropelou e arrastou a ex-companheira por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, foi preso na noite deste domingo, 30, após trocar tiros com a Polícia Militar. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi baleado no braço.

A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à gravidade das lesões. Ela permanece internada. O ataque ocorreu na manhã de sábado, 29.

De acordo com a Polícia Civil, Taynara havia acabado de sair de um bar no Parque Novo Mundo quando foi atropelada. Mãe de dois filhos, um de 12 anos e uma de 7, ela foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria.

Testemunhas relataram que o agressor era conhecido no local e mantinha algum tipo de relação com a vítima. Elas afirmam ainda que o atropelamento foi intencional e motivado por ciúmes. Imagens que mostram Taynara sendo arrastada foram entregues à polícia e circulam nas redes sociais.