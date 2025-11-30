Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ação policial prende 201 homens nus em local de prostituição masculina

Entre os detidos estão estrangeiros e profissionais de diversas áreas

Redação

Por Redação

30/11/2025 - 18:01 h
Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país
Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país -

Uma operação conduzida pela polícia de Kuala Lumpur, na Malásia, resultou na detenção de 201 homens que estavam nus dentro de um estabelecimento que se apresentava como centro de saúde, mas que, segundo as autoridades, funcionava como um espaço de prostituição voltado exclusivamente ao público masculino.

Outros sete funcionários também foram presos. A ação aconteceu na noite de sexta-feira, 28, no bairro de Chow Kit, após duas semanas de monitoramento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Malásia mantém legislação que criminaliza relações entre pessoas do mesmo sexo e pune expressões de gênero consideradas incompatíveis com normas sociais tradicionais, o que inclui perseguição a pessoas trans.

Durante a abordagem, os agentes encontraram preservativos, lubrificantes e diversos produtos eróticos. Os frequentadores estavam nus, cobrindo-se apenas com toalhas, e foram encaminhados para averiguações. Parte deles tentou deixar o local rapidamente para evitar identificação, mas não conseguiu.

Leia Também:

De novo? Ex-jogador do Palmeiras é investigado por negociar armas
Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS
Mulher perde as duas pernas após ser arrastada pelo ex em carro

O espaço, estruturado em dois andares, incluía salas reservadas, áreas com pouca iluminação, sauna e jacuzzi. De acordo com o chefe de polícia de Kuala Lumpur, os frequentadores tinham entre 19 e 60 anos, com a presença de 24 estrangeiros, incluindo cidadãos da Coreia do Sul, Indonésia, Alemanha e China.

O responsável pela investigação, identificado como Azani, informou que o local operava havia oito a dez meses e atraía tanto clientes locais quanto internacionais, sendo divulgado em redes sociais como o TikTok e também por indicações de frequentadores. Cada entrada custava 35 ringgits (cerca de R$ 42). Novos visitantes pagavam uma taxa adicional de RM10 (aproximadamente R$ 7) para emitir um cartão de registro. Entre os detidos havia profissionais de diferentes áreas, como um professor, um promotor, um cirurgião e um médico de 53 anos.

Todos foram levados ao Departamento de Polícia do Distrito de Dang Wangi para realizar exames toxicológicos e seguir nos procedimentos de investigação. O caso é analisado com base no Artigo 377B do Código Penal da Malásia, que prevê punição para “atos sexuais contra a natureza”.

Além disso, 80 homens muçulmanos que estavam entre os detidos também são investigados pelo Departamento Religioso Islâmico por suspeita de envolvimento em “atividades indecentes”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Direitos LGBTQ+ investigação Kuala Lumpur legislação Malásia Polícia prostituição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Caso é investigado sob lei que criminaliza atos homossexuais no país
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x