POLÍCIA

Paciente em surto psicótico mata acompanhante em quarto de hospital

A vítima sofreu cortes profundos no pescoço

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 8:38 h
Um cidadão norte-americano foi encontrado morto dentro de um quarto de hospital em Curitiba, no último sábado, 29. Andreas Matthias Smith Johannsen, de 40 anos, estava no Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) acompanhando o principal suspeito do crime.

Informações preliminares apontam que a vítima foi atacada durante a madrugada, pelo amigo, um brasileiro que estava internado na unidade de saúde. Segundo os relatos, a vítima enfrentava um surto psicótico.

A vítima sofreu cortes profundos no pescoço e pode ter sido estrangulada. Funcionários encontraram o corpo no início do expediente.

Investigação

Em nota, o INC informou que segue colaborando com a investigação.

“A direção do Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) informa que está ciente do ocorrido, e está tomando todas as providências necessárias para o esclarecimento do fato”.

A Polícia Militar isolou o ambiente para o trabalho da perícia logo após ser acionada. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e irá ouvir os profissionais que estavam de plantão.

