Feira vai ganhar Hospital Baiano de Oncologia

Convênio foi assinado no Dia Nacional de Combate ao Câncer - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Feira de Santana deu um passo histórico na manhã desta quinta-feira, 27, com a assinatura do convênio que viabiliza a construção do Hospital Baiano de Oncologia. A solenidade ocorreu no terreno onde a unidade será implantada, na Rua Carlos Valadares, no bairro Queimadinha, e contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), além de autoridades estaduais, federais e municipais.

O convênio, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, destina R$ 91 milhões para a primeira etapa da obra. A nova unidade terá 90 leitos, incluindo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), seis salas cirúrgicas, área para PET-CT, além de equipamentos de alta complexidade como ressonância magnética e tomografia computadorizada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As obras devem ser iniciadas já em dezembro deste ano, com a inauguração da pedra fundamental. O prazo de conclusão da primeira etapa da unidade é de 24 meses, podendo ser antecipado para 20 meses.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou o simbolismo da data de solenidade, realizada no Dia Nacional de Combate ao Câncer, e a importância da obra para a assistência oncológica no estado. “Hoje é um dia especial para o combate ao câncer. Este Hospital autorizado hoje vai atender mais de 70 municípios. A Santa Casa já realiza esse papel, e queremos ampliar essa condição. Esta é uma agenda que ultrapassa a política, é uma agenda de cuidado com quem não tem plano de saúde e não pode pagar tratamentos caros”, destacou.

Assistência ampliada

O Hospital Baiano de Oncologia será construído em etapas e terá atendimento integral, incluindo consultas, tratamentos, cirurgias, exames de imagem e acompanhamento multiprofissional. A expectativa, de acordo com a secretária da Saúde do estado, Roberta Santana, é que a unidade se torne um dos maiores centros oncológicos do interior do Nordeste, ampliando o acesso a tratamento digno e de última geração.

Autoridades presentes na solenidade | Foto: Feijão Almeida/GOVBA

“Este é um marco na oncologia da Bahia. Muitos pacientes enfrentam longas viagens para realizar consultas, exames ou procedimentos complexos. Vamos descentralizar a assistência e garantir cuidado integral, com diagnóstico rápido, acompanhamento humanizado e tecnologia de ponta”, disse a secretária.

Apoio federal

Representando o Ministério da Saúde, o secretário de Atenção Especializada, Mozart Sales, reforçou o apoio federal à expansão da assistência oncológica no país. "O conjunto de investimentos feitos neste dia é o maior do país na área oncológica neste período. Feira tem posição estratégica, é um entroncamento rodoviário e uma das maiores cidades da Bahia. Com este investimento, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom) da Santa Casa tem condições reais de se tornar um Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACOM). Isso tornará Feira de Santana autônoma em relação a Salvador", celebrou.

Secretário de Atenção Especializada, Mozart Sales | Foto: Feijão Almeida/GOVBA

De acordo com Sales, o Ministério da Saúde já assegurou cerca de R$ 34 milhões em emendas para a primeira etapa. "Vamos apoiar a segunda etapa. Estamos investindo para reduzir filas, ampliar cirurgias, radioterapia e quimioterapia. Este é um compromisso do presidente Lula e do ministro Padilha, em parceria com o Governo da Bahia", finalizou.

União entre poderes

O prefeito José Ronaldo ressaltou que o projeto da nova unidade de saúde representa um momento de união entre diferentes esferas de governo e instituições filantrópicas. "A luta contra o câncer exige unidade, sensibilidade e responsabilidade. Essa unidade, fruto de uma união de todos, com certeza será importante para ampliação do número de ofertas de atendimento na área de oncologia".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

