Dupla de artistas é internada em hospital após sintomas graves

A quarta-feira, 26, foi de tensão no cenário musical soteropolitano. Os cantores Márcio Victor, vocalista do Psirico, e Xanddy, ex-Harmonia do Samba, passaram por atendimentos médicos e acabaram sendo hospitalizados.

Márcio Victor foi internado às pressas na noite de terça-feira, 25, no Hospital Aliança, em Salvador, depois de sentir fortes dores no peito, dormência no braço e mal estar. O artista apresentou um quadro suspeito de infarto e permanece internado, passando por uma bateria de exames que deve confirmar o diagnóstico.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria do cantor informou que ainda não há novas atualizações sobre seu estado de saúde.

Segundo o boletim médico oficial, "o cantor encontra-se estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica, sob acompanhamento da equipe de Cardiologia do Aliança Star".

Já Xanddy foi levado ao hospital após apresentar sintomas virais. O cantor recebeu atendimento para garantir um cuidado adequado e teve o quadro de virose confirmado pelos médicos. Ele já recebeu alta.

Nas redes sociais, a esposa do artista, Carla Perez, compartilhou uma foto em que aparece deitada em uma maca ao lado do marido. A publicação veio acompanhada de uma legenda carinhosa: “Eu cuido de você, você cuida de mim, e Deus cuida da gente.”

Agenda dos artistas

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a equipe do cantor Márcio Victor, informou o cancelamento de duas apresentações: "Diante do episódio, os compromissos de divulgação que Márcio Victor cumpriria em São Paulo, incluindo participações no SBT nesta quinta (27) e sexta-feira (28), foram cancelados para preservação da saúde do artista, que continua internado na unidade."

O cantor é uma das atrações confirmadas para o show “Clareou”, projeto de Ivete Sangalo que acontece neste domingo, 30. No entanto, ainda não há confirmação se o cantor conseguirá se apresentar.



Xanddy, por sua vez, informou que sua agenda segue sem alterações.