Guns N’ Roses em Salvador: saiba como garantir ingressos antecipados

Desde o anúncio do show na Fonte Nova, em Salvador, na turnê de 2026 do Guns N' Roses, milhares de soteropolitanos já estão se organizando para comprar os ingressos da apresentação no dia 15 de abril - e existe uma maneira mais rápida de conseguir.

Quem quiser garantir a entrada antes da abertura geral das vendas pode aderir ao Nightrain, o fã-clube oficial do grupo, que dá acesso antecipado aos ingressos de todas as apresentações anunciadas.

Como se inscrever no Nightrain?

Para participar da pré-venda, o interessado precisa se tornar membro do fã-clube. O processo é realizado totalmente online, seguindo passos simples.

Acesse o site oficial do Nightrain Escolha uma das duas modalidades de assinatura (Nightrain Membership, cerca de R$ 280, ou Premium Nightrain Membership, cerca de R$ 500) Siga para o cadastro Informe dados pessoais como e-mail, senha e data de nascimento (formato mês/dia/ano) Aceite os termos Insira o endereço de cobrança e, caso precise, adicione um endereço de entrega selecionando "Add a shipping address" No campo de telefone, inclua o código +55, DDD e número Revise o pedido em "Cart" e finalize em "Checkout" Na área "Review Order", confirme endereço e forma de envio e siga para o pagamento Informe os dados do cartão de crédito e conclua a compra

A filiação tem validade de um ano, já podendo ser feita atualmente para o show em Salvador, e a pré-venda é liberada para todos os membros ativos. O mesmo funciona para os shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém, também inclusos na turnê.