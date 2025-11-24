PASSO OUSADO
Decisão do Guns N´Roses sobre turnê pega fãs de surpresa
Plano da banda surpreendeu a web
Por Bianca Carneiro
A confirmação de que o Guns N' Roses fará uma longa turnê pelo Brasil em 2026 movimentou as redes sociais e trouxe uma surpresa extra para os fãs brasileiros: a banda vai passar por um número inédito de cidades do Nordeste.
O grupo, liderado por Axl Rose, incluiu Salvador, Fortaleza e São Luís no roteiro, escolha que rapidamente virou assunto entre internautas, que celebraram a descentralização dos grandes shows. Além disso, o Norte também foi contemplado com uma apresentação em Belém.
O show na capital baiana será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em 15 de abril. Além do Norte e Nordeste, o grupo também se apresentará em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Vitória, totalizando nove apresentações no país.
Nas redes, usuários comemoraram a escolha por praças fora do eixo Sul-Sudeste, apontando que raramente bandas de rock desse porte ampliam a rota para outras regiões. Outros destacaram a expectativa de ver Axl Rose, Slash e Duff McKagan mais perto, sem precisar viajar longas distâncias.
Veja as reações:
Ingressos para os shows de Guns N' Roses no Brasil
A pré-venda exclusiva para membros do Nightrain, o clube de fãs oficial do Guns N' Roses, será anunciada em breve. Todas as vendas serão feitas exclusivamente pelo site Eventim.
