Ícones da Bahia lamentam morte de Jimmy Cliff

Diversos ícones da Bahia - onde Jimmy viveu - prestaram homenagens

Fãs, famosos, bandas, clubes e organizações do mundo todo lamentam a morte do cantor Jimmy Cliff. O músico morreu aos 81 anos, após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia.

Após a divulgação do óbito, na manhã desta segunda-feira, 24, diversos ícones da Bahia também prestaram homenagens. Ele tinha uma relação profunda com o estado: morou em Salvador, dividiu palcos com Gilberto Gil, gravou com Margareth, Olodum e Ara Ketu, posou diversas vezes com a camisa do Bahia e é pai da cantora e atriz Nabiyah Be, nascida na capital baiana.

A conexão de Cliff com o estado começou a se fortalecer nos anos 1980, quando ele e Gilberto Gil protagonizaram uma turnê histórica que arrastou multidões e lotou estádios em cinco capitais: Salvador (na Concha Acústica do Teatro Castro Alves), Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, e São Paulo.

Confira as homenagens:

Olodum

O grupo Olodum, que gravou as músicas "Reggae Odoya" e "Woman No Cry"com o artista, lembrou o impacto do jamaicano na cultura:

"O Olodum lamenta profundamente o falecimento de Jimmy Cliff, ícone mundial do reggae e artista cuja obra exerceu influência decisiva na música e na cultura afro-diaspórica. Jimmy Cliff deixou um legado de diálogo entre povos, defesa da paz, valorização das raízes e afirmação cultural", disse o grupo.

Esporte Clube Bahia

O Esporte Clube Bahia também lamentou a perda do astro do reggae. Na publicação, Cliff aparece vestindo uma camisa do clube.

"Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do jamaicano-tricolor Jimmy Cliff, um dos maiores reggaemans da história, que abraçou nosso clube após inúmeras vindas a Salvador", escreveu o time.

O artista era pai da cantora baiana Nabiyah Be, homenageada pelo Bahia na campanha "Bahia das Artes", em agosto.

Margareth Menezes

A cantora baiana e ministra da Cultura, Margareth Menezes, também lamentou a perda do ícone da música. A artista exalta que conviveu com Jimmy quando ele morou na Bahia.

Na época, eles gravaram juntos "Me Abraça e Me Beija”, composição de Gileno Felix e Lazzo Matumbi.

"Uma referência na música, com um legado imenso sobre valorização das nossas raizes e afirmação cultural. A vida segue o seu caminho e as memórias que tenho com ele seguirão em mim", disse a ministra.

Gilberto Gil

Gilberto Gil também usou as redes sociais para prestar homenagem. Ele e o ícone jamaicano dividiram o palco em 1980, durante uma turnê pelo Brasil que arrastou multidões e lotou estádios em cinco capitais: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No tributo, o baiano compartilhou um vídeo dos dois juntos no palco.

“Jimmy Cliff influenciou e seguirá influenciando minha música. Obrigado por tanto”, escreveu o baiano.

Ara Ketu

O Ara Ketu, por sua vez, destacou o impacto do músico na trajetória do grupo. A parceria em Samba Reggae (1992) deu à banda sua primeira projeção internacional. “Seu legado vive em cada tambor e em cada ponte que une Jamaica e Bahia”, afirmou o conjunto.