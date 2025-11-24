Menu
As 10 músicas mais memoráveis de Jimmy Cliff

Considerado uma lenda do reggae, Jimmy Cliff morreu aos 81 anos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/11/2025 - 8:47 h
Jimmy Cliff morreu aos 81 anos
Jimmy Cliff morreu aos 81 anos

O mundo do reggae está de luto depois que o cantor e compositor Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. O anúncio do falecimento aconteceu em uma publicação em sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira, 24. O texto, assinado pela esposa do artista, Latifa, diz que o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia.

Jimmy Cliff foi responsável por imortalizar clássicos. Entre as músicas mais emblemáticas dele, destaca-se ‘Many Rivers to Cross’, de 1969, uma balada carregada de sentimento, na qual o artista expressa as dificuldades para se firmar no cenário musical ao chegar ao Reino Unido.

Outro grande sucesso do artista é ‘You Can Get It If You Really Want’, que se tornou um hino de motivação e determinação. A versão de Cliff aparece no filme ‘The Harder They Come’ (1972), cujo elenco inclui o próprio cantor.

Confira 10 músicas inesquecíveis de Jimmy Cliff:

  • ‘Many Rivers to Cross’ (1969)
  • ‘You Can Get It If You Really Want’ (1970)
  • ‘Vietnam’ (1969)
  • ‘Reggae Night’ (1983)
  • ‘Sufferin’ in the Land’ (1970)
  • ‘We All Are One’ (1983)
  • ‘Rebel In Me’ (1989)
  • ‘Now and Forever’ (1985)
  • ‘Sitting in Limbo’ (1971)
  • ‘The Harder They Come’ (1972)

x