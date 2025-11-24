As 10 músicas mais memoráveis de Jimmy Cliff

Jimmy Cliff morreu aos 81 anos - Foto: Divulgação

O mundo do reggae está de luto depois que o cantor e compositor Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. O anúncio do falecimento aconteceu em uma publicação em sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira, 24. O texto, assinado pela esposa do artista, Latifa, diz que o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia.

Jimmy Cliff foi responsável por imortalizar clássicos. Entre as músicas mais emblemáticas dele, destaca-se ‘Many Rivers to Cross’, de 1969, uma balada carregada de sentimento, na qual o artista expressa as dificuldades para se firmar no cenário musical ao chegar ao Reino Unido.

Outro grande sucesso do artista é ‘You Can Get It If You Really Want’, que se tornou um hino de motivação e determinação. A versão de Cliff aparece no filme ‘The Harder They Come’ (1972), cujo elenco inclui o próprio cantor.

Confira 10 músicas inesquecíveis de Jimmy Cliff: