Cinzas de Preta Gil viram diamantes e são entregues a familiares

As cinzas da cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano aos 50 anos, foram transformadas em diamantes entregues a amigos e familiares. A homenagem foi revelada por Gominho, um dos melhores amigos da artista, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no domingo, 23.

Ele contou que a transformação era um desejo antigo da amiga, que se mostrou animada com a possibilidade. “Quando ela viu a oportunidade de que poderia virar diamante, ela achou magnífico”, revelou. Gominho ganhou uma das 12 unidades fabricadas. “É igual diamante. Não quebra. A Preta é isso… Ninguém destrói, ninguém quebra. E ela era essa pessoa”, acrescentou.

A homenagem para Preta Gil foi realizada em duas frentes. Parte das cinzas de Preta Gil foi enviada a um laboratório de São Paulo e, em seguida, enviado à Índia, para a produção dos acessórios para os amigos. Já a joia da família foi produzida 100% no Brasil, em Curitiba.

O processo consiste em extrair o carbono das cinzas e transformá-lo em diamante. O cristal é formado unicamente pelo carbono.

Segundo a reportagem do Fantástico, a transformação laboratorial simula o que ocorre na natureza. A diferença é a velocidade de tempo infinitamente maior, já que os diamantes são naturalmente produzidos entre milhões e bilhões de anos. No final, a joia é um diamante “genuíno”, com as mesmas propriedades químicas e físicas de uma pedra extraída da natureza.

Além de Gominho, Duh Marinho, Carolina Dieckmmann e Jude Paulla são outros amigos de Preta Gil que receberão a lembrança. A neta da cantora, Sol de Maria, e a mãe, Sandra Gadêlha, receberão os colares feitos para a família da filha de Gilberto Gil.