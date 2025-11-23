Vocalista do Angra anuncia saída após mais de uma década

Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos - Foto: Reprodução

O Angra anunciou uma mudança histórica em sua formação. Após 13 anos dando voz à banda, Fabio Lione está de partida. A despedida, revelada nas redes sociais na noite deste domingo, 23, pegou fãs de surpresa e marcou o fim de uma era para o grupo de metal brasileiro.

O anúncio marca o início de uma contagem regressiva simbólica para a última apresentação do cantor, agendada para acontecer no 26 de abril de 2026, no festival Bangers Open Air, em São Paulo.

No comunicado, o grupo descreve Lione com admiração e afeto, destacando sua importância artística e pessoal ao longo de 13 anos de convivência intensa. Segundo o texto, o vocalista dedicou grande parte de sua vida ao Angra, vivendo entre turnês, estúdios e longos períodos longe da família na Itália.

Os músicos ressaltaram ainda que a entrega e o profissionalismo de Fabio foram fundamentais para a trajetória recente do grupo. A banda também celebrou a conexão do cantor com o Brasil, dizendo que, ao longo dos anos, Lione acabou absorvendo um pouco da cultura, do idioma e da forma leve com que os brasileiros veem a vida.

O tom carinhoso reforça que a despedida é marcada por gratidão, tanto do Angra quanto dos fãs, que abraçaram o vocalista como um integrante “de casa”. Fabio Lione seguirá com o grupo até 2026, quando encerrará oficialmente sua passagem por uma das maiores bandas de metal do país, em um show que promete ser histórico.