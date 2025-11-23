Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESPEDIDA

Vocalista do Angra anuncia saída após mais de uma década

Show de despedida está marcado para acontecer em abril de 2026

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 20:43 h
Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos
Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos -

O Angra anunciou uma mudança histórica em sua formação. Após 13 anos dando voz à banda, Fabio Lione está de partida. A despedida, revelada nas redes sociais na noite deste domingo, 23, pegou fãs de surpresa e marcou o fim de uma era para o grupo de metal brasileiro.

O anúncio marca o início de uma contagem regressiva simbólica para a última apresentação do cantor, agendada para acontecer no 26 de abril de 2026, no festival Bangers Open Air, em São Paulo.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No comunicado, o grupo descreve Lione com admiração e afeto, destacando sua importância artística e pessoal ao longo de 13 anos de convivência intensa. Segundo o texto, o vocalista dedicou grande parte de sua vida ao Angra, vivendo entre turnês, estúdios e longos períodos longe da família na Itália.

Leia Também:

Após adiamento, Léo Santana grava DVD com grande público
Armandinho, JJ Thames e grandes nomes fazem final épico no Capão in Blues
Cantor baiano é surpreendido com pedido de casamento em show

Os músicos ressaltaram ainda que a entrega e o profissionalismo de Fabio foram fundamentais para a trajetória recente do grupo. A banda também celebrou a conexão do cantor com o Brasil, dizendo que, ao longo dos anos, Lione acabou absorvendo um pouco da cultura, do idioma e da forma leve com que os brasileiros veem a vida.

O tom carinhoso reforça que a despedida é marcada por gratidão, tanto do Angra quanto dos fãs, que abraçaram o vocalista como um integrante “de casa”. Fabio Lione seguirá com o grupo até 2026, quando encerrará oficialmente sua passagem por uma das maiores bandas de metal do país, em um show que promete ser histórico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2026 Angra anúncio banda de metal Bangers Open Air brasil carreira despedida Fabio Lione metal brasileiro mudança na formação redes sociais saída show final Turnês vocalista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Fábio Leoni ficou comandou a Angra por 13 anos
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x