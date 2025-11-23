Menu
MÚSICA
SHOW GG

Após adiamento, Léo Santana grava DVD com grande público

Na quinta, o show gratuito acabou adiado pela chuva

Gustavo Zambianco com informações de Dara Medeiros

Por Gustavo Zambianco com informações de Dara Medeiros

23/11/2025 - 18:55 h | Atualizada em 25/11/2025 - 16:36
Show de Léo Santana começou com três horas de atraso
Show de Léo Santana começou com três horas de atraso -

Depois de enfrentar fortes chuvas, atraso e horas de espera do público na última quinta-feira, 20, Léo Santana finalmente realizou, neste domingo, 23, a tão aguardada gravação do audiovisual “Léo Santana 20 Anos – DNA de GG”, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, em Salvador.

Na quinta, o show gratuito acabou adiado por recomendações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Salvador, diante do mau tempo que colocou em risco a segurança do público.

Novo atraso e contagem regressiva irritam

No entanto, a gravação deste domingo também contou com perrengues. O céu, que estava ensolarado inicialmente, passou a nublar e preocupou o público. Além disso, a demora do cantor de subir no palco deixou os fãs irritados: depois de uma hora e meia de atraso, a organização do evento transmitiu uma contagem regressiva no telão do palco. O cronômetro marcava mais uma hora de espera, e a plateia começou a vaiar e protestar contra a produção, que aumentou o volume do som para tentar abafar as reclamações.

Uma das espectadoras do show, Ana Maria, de 60 anos, esperava que Léo Santana cumprisse com o horário, ainda mais por conta do cancelamento anterior.

“Eu estou achando um pouquinho de atraso, né? Já que ele chamou tanto a gente para vir, como não teve com a chuva de anteontem, então ele deveria pelo menos começar no horário, porque infelizmente amanhã é dia de trabalho".

Ana Maria e Tatiana gostam de Leo, mas desaprovam o atraso do show
Ana Maria e Tatiana gostam de Leo, mas desaprovam o atraso do show | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

Após adiamento, Léo Santana volta ao Comércio para show gratuito neste domingo
Armandinho, JJ Thames e grandes nomes fazem final épico no Capão in Blues
Cantor baiano é surpreendido com pedido de casamento em show
Humoristas famosos ‘dão bolo’ no Sorriso Maroto e motivo surpreende

Tatiane Santos é outra fã do “GG” que levou a filha e a comadre para o show, porém o que ela não esperava é que iria esperar tanto tempo para o evento começar.

“Eu estou achando um pouco atrasado, que era para sair mais cedo, até mesmo por conta do tempo. O tempo está parecendo que vai cair um pouco de chuva, mas eu espero que não [caia] e que dê tudo certo”, desabafou.

Show iniciado

Após três horas de atraso, Léo Santana iniciou seu show por volta das 18h com a música “Negro Lindo” e seguiu com um repertório especial que relembra os melhores momentos dos seus 20 anos de carreira. Veja as fotos da festa:

x