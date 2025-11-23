Humoristas famosos ‘dão bolo’ no Sorriso Maroto e motivo surpreende

Sorriso Maroto divulgou uma nota sobre o assunto - Foto: Divulgação

Uma das atrações do navio do Sorriso Maroto deu um bolo na banda na última sexta-feira, 21. O grupo de stand-up Quatro Amigos, formado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, desistiu do trabalho, mesmo com cachê pago, pois não tinha cabine de primeira classe para o empresário deles.

Segundo o portal LeoDias, o empresário dos comediantes teria dado “chilique” após receber a informação. Depois disso, sem avisar, o grupo não compareceu para a saída do transatlântico. A equipe do navio usou o alto-falante para informar as mais de 4 mil pessoas sobre o ocorrido. “Ele [o empresário, de nome Alex] não gostou da cabine”, disseram no comunicado.

Ao portal, a equipe da banda disse que “buscou, até o último momento, um meio-termo entre as partes envolvidas, mas a produção dos artistas optou por não comparecer nesta edição do projeto”.

Leia a nota na íntegra:

“Infelizmente, por questões que fogem ao nosso controle, a atração Quatro Amigos, formada por Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, não participará mais do Navio Sorriso Maroto, que acontece de 21 a 24 de novembro.

A equipe da PromoAção buscou, até o último momento, um meio-termo entre as partes envolvidas, mas a produção dos artistas optou por não comparecer nesta edição do projeto.

Reforçamos que todas as demais atrações e programação seguem normalmente, sem qualquer alteração.

Agradecemos a compreensão de todos.”