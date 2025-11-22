Banda Eva, Jau e Psirico incendiam Sauípe em noite digna de Carnaval

Jau trouxe poesia e romantismo ao palco - Foto: Divulgação

Axé, percussão e muita energia baiana marcaram o “sextou” do Sauípe Weekend, que viveu sua segunda noite de festa com clima de verão antecipado. Seguindo a tradição de vestir branco às sextas, os foliões transformaram a Costa do Sauípe em um verdadeiro carnaval fora de época, embalado por diferentes vertentes da Axé Music, que celebra seus 40 anos nesta edição especial.

A abertura ficou por conta do DJ Gueri, que esquentou o público com remixes brasileiros e batidas de Afro House na Arena Sauípe. Na sequência, Jau trouxe poesia e romantismo ao palco, com sucessos como “Flores da Favela” e “Canto ao Pescador”. O artista destacou a importância da retomada dos grandes festivais de Axé dentro do complexo hoteleiro. “É mais um espaço que reforça nossa música, nossa cultura e o jeito baiano de fazer festa. A música da Bahia nunca vai morrer”, afirmou.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Banda Eva elevou ainda mais o clima carnavalesco, com Felipe Pezzoni celebrando o retorno ao evento e a proximidade do verão baiano. “Já curti muito aqui como folião e como artista. É maravilhoso voltar e dividir o palco com amigos e professores da música baiana”, disse.

Fechando a noite em altíssima voltagem, Márcio Victor e a Psirico incendiaram o público com pagodão, dança e muita quebradeira.

Para a Aviva, responsável pelo complexo, o evento fortalece o destino como polo de grandes experiências culturais. “Sauípe voltou ao centro das atenções com investimentos, padrão de serviço e a força do Axé”, afirmou Paulo Schneider, COO da empresa.

A maratona musical encerra neste sábado, 22, com shows de Saulo, Timbalada e Alexandre Peixe, prometendo um final épico para o Sauípe Weekend.