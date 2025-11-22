Carlinhos Brown anuncia surpresa internacional em show

Shawn Mendes visitou recentemente um dos ensaios de Brown - Foto: Divulgação

Carlinhos Brown retoma, neste domingo, 23, o Sarau du Brown, no Candyall Guetho Square, às 16h, no Candeal. E, para a primeira apresentação, Brown recebe Simone, Sued Nunes, o Balé de Nildinha Fonseca e uma atração internacional surpresa - vale lembrar que o canadense Shawn Mendes esteve recentemente em um dos ensaios de Brown, ao lado de Ivete Sangalo, e que o cacique também participou do show da britânica Dua Lipa no Rio de Janeiro, junto com Caetano Veloso.

O projeto marcou o verão soteropolitano desde sua criação, em 2003, e retorna após dois anos de hiato. Em entrevista ao A TARDE, Brown afirmou que lançará sua nova música em parceria com Simone, chamada Primeiro Amor Primeiro, que, segundo ele, é a promessa do verão.

“Simone tem muitos registros de samba cigano, gravou com todo mundo. Minha aproximação com ela não é apenas por ser baiana, mas por ser uma das baianas mais fortes do pós-tropicália. Ela está ali entre os Novos Baianos, a tropicalidade, as mulheres solistas, vamos dizer assim… Mas nunca vi Simone no trio, nunca vi nessa área do Carnaval. E o que eu fiz? Vou lançar uma música inédita com ela, que é a música do verão, do Carnaval, chamada Primeiro Amor Primeiro. Então, o Sarau tem essa expectativa de novidade”, antecipa o cantor.

Brown conta que as participações convidadas, Simone e Sued, são escolhas diretas dele. Ele enfatiza que o convite à cantora baiana Simone surgiu de encontros recentes.

“Simone é um clássico da Bahia e, num ano em que a Bahia retoma de forma original o fato de que o samba é uma das notas mais privilegiadas da nossa cultura, ela é um desses baluartes”, afirma o artista.

Sobre Sued, ele resume: “Sued é uma paixão artística. Ela tem uma volumetria esperada na Bahia, é uma cantora extremamente elegante, com um olhar necessário”. Para Brown, reunir gerações reforça o caráter musical do evento. “Vai ter hits, vai ter sucessos? Vai. Mas o Sarau precisa ser musical”, diz.

No repertório, o artista conta que montou algo que equilibra sucessos e novidades. “Eu não vou deixar de ter uma música dos Tribalistas, não vou deixar de ter Você Amor, Muito Obrigado Axé. Mas também tenho surpresas”, garante.

Ele adianta que pretende abrir o show com uma faixa pouco conhecida, composta após um encontro com Raul Seixas, ícone do rock nacional. “Quero muito abrir com uma música que fiz para Raul, chamada Tribal United Dance“, revela Brown.

Paixão de Rua

O tema do Sarau deste ano, “Paixão de Rua”, faz referência a uma canção composta por Carlinhos em 2020. Brown relaciona o conceito do tema ao próprio Guetho, espaço que recebe o evento. “Celebrar a rua dentro de casa, dentro do Guetto, um espaço construído pela comunidade baiana. O Guetto cresceu, cresceu, cresceu, e de repente eu estava completamente ‘guetado’. Foi criado por vocês”, conta.

Segundo ele, o Sarau nasceu com a proposta de ser um espaço onde música, dança, moda e artes visuais se cruzam, reunindo artistas consagrados e novos nomes.

Ao longo dos anos, consolidou-se como um marco do verão baiano, ampliando seu formato e incorporando diferentes linguagens. Agora, retorna com edições marcadas para amanhã, 14/12 e 11/01, mantendo o Guetho como centro simbólico do projeto.

Brown explica que a retomada surgiu também por sugestão da equipe. “Pô, estamos fazendo 40 anos de carreira, aquilo foi incrível, vamos retomar, recuperar o Sarau no sentido do público. Ele também se dispersou para outros espetáculos, mas ainda tem um formato agradável”, diz.

E, neste domingo, a comemoração é dupla: Brown completará 63 anos, e nada melhor do que retomar o Sarau para consagrar este novo ciclo. “Como é no mesmo dia do meu aniversário, quando completo 63 anos, eu disse: ‘Vou me divertir com as coisas’”.

Depois de dois anos sem Sarau, Brown diz estar confiante. “Minha expectativa é a melhor. Estou muito bem ensaiado, muito bem preparado. Tenho expectativa, não ansiedade. Expectativa é trabalho para realizar”, conta.

O artista promete também novidades técnicas, como o uso de LED, recurso que afirma ter introduzido nos trios elétricos. “Trouxe LED para a cultura baiana quando ninguém sonhava. Essas coisas são positivas e resultam do que mais queremos: servir ao outro. E o Sarau é isso”.

Carnaval 2026

Não é segredo para ninguém que Brown é um dos maiores artistas da Bahia. Para o maior carnaval do mundo, ele adianta que está em fase intensa de preparação. “Estou muito preparado para tudo que estou fazendo. Muito focado no bloco Timbalada”, afirma.

Ele antecipa que está trabalhando em dois novos projetos. “Estou fazendo um novo trio elétrico e vou apresentá-lo em breve, com o desejo de que blocos como o Timbalada mantenham essa qualidade”, diz.

“A demanda é enorme e não há trios suficientes. Estou construindo dois: o Camarote Andante, com outra linguagem, e um trio para suportar o bloco e os concertos no interior”.

Em 2026, o tema do Carnaval de Salvador celebrará os 110 anos do samba. Durante a entrevista, Brown faz questão de frisar sua relação com o gênero. “Venho trazendo coisas do samba faz tempo”, afirma. Ele cita gravações com Marisa Monte, composições próprias e trabalhos dedicados ao ritmo. “Eu fiz um álbum inteiro de samba, chamado Minuto. E foi o samba que me levou ao Oscar: Rio é samba.”

Para ele, a retomada recente do gênero pela indústria dialoga com seu próprio percurso. “Quando se está homenageando o samba, será importante, porque me antecipei e fiz”, conclui.

SARAU DU BROWN / Amanhã, 16h / Candyall Guetho Square (Rua Paulo Afonso, 411 - Candeal) / Ingressos entre R$ 84 e R$ 420

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.