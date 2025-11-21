Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO FERIADO!

Saulo, Brown e Timbalada são confirmados em show gratuito na Barra

Show terá direção musical de Carlinhos Brown

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

21/11/2025 - 15:52 h | Atualizada em 21/11/2025 - 17:01
Programação começa às 17h
Programação começa às 17h -

Carlinhos Brown, Saulo Fernandes e a banda Timbalada estão entre as atrações já confirmadas para o show em comemoração aos 50 anos do Shopping da Bahia. O evento, gratuito, será realizado no dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Farol da Barra, em Salvador.

A programação começa às 17h, horário previsto para o pôr do sol na capital baiana. Durante a apresentação especial, os artistas irão revisitar marcos culturais, históricos e musicais que marcaram as últimas cinco décadas.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Brown, Saulo e Timbalada, também estão confirmados shows de Alice Caymmi e Simone. Segundo a assessoria do Shopping da Bahia, outros cinco nomes serão anunciados nos próximos dias.

O espetáculo terá direção musical de Carlinhos Brown e direção artística de Paulo Bor

Leia Também:

Show de Rachel Reis em Salvador é adiado
Festival Supernada sacode Salvador com rock indie e som autoral
Música, chuva e emoção marcam a abertura do Capão in Blues 2025

Como ganhar abadás a camarotes top do Carnaval de Salvador

Para quem gosta do Carnaval de Salvador aproveitando o que a folia tem de melhor a oferecer, um shopping da capital baiana vai dar uma espécie de presente de Natal antecipado aos foliões.

Até o dia 31 de dezembro, o Shopping da Bahia vai sortear 50 pares de abadás para camarotes badalados da festa. Entre eles estão o Camarote Salvador, Camarote Club, Camarote Harém Soho e Camarote Villa. A iniciativa ocorre no mesmo ano em que o centro de compras completa 50 anos.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Programa de Benefícios do centro de compras. A cada pontuação acumulada, o cliente recebe números da sorte conforme a categoria: "Cliente Uma Estrela" ganha um número da sorte; "Cliente Duas Estrelas" garante cinco números; e "Cliente Três Estrelas" rende dez números da sorte para concorrer aos prêmios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Brown saulo timbalada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programação começa às 17h
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Programação começa às 17h
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Programação começa às 17h
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Programação começa às 17h
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x