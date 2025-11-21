Saulo, Brown e Timbalada são confirmados em show gratuito na Barra

Programação começa às 17h - Foto: Divulgação

Carlinhos Brown, Saulo Fernandes e a banda Timbalada estão entre as atrações já confirmadas para o show em comemoração aos 50 anos do Shopping da Bahia. O evento, gratuito, será realizado no dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Farol da Barra, em Salvador.

A programação começa às 17h, horário previsto para o pôr do sol na capital baiana. Durante a apresentação especial, os artistas irão revisitar marcos culturais, históricos e musicais que marcaram as últimas cinco décadas.

Além de Brown, Saulo e Timbalada, também estão confirmados shows de Alice Caymmi e Simone. Segundo a assessoria do Shopping da Bahia, outros cinco nomes serão anunciados nos próximos dias.

O espetáculo terá direção musical de Carlinhos Brown e direção artística de Paulo Bor

Como ganhar abadás a camarotes top do Carnaval de Salvador

Para quem gosta do Carnaval de Salvador aproveitando o que a folia tem de melhor a oferecer, um shopping da capital baiana vai dar uma espécie de presente de Natal antecipado aos foliões.

Até o dia 31 de dezembro, o Shopping da Bahia vai sortear 50 pares de abadás para camarotes badalados da festa. Entre eles estão o Camarote Salvador, Camarote Club, Camarote Harém Soho e Camarote Villa. A iniciativa ocorre no mesmo ano em que o centro de compras completa 50 anos.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Programa de Benefícios do centro de compras. A cada pontuação acumulada, o cliente recebe números da sorte conforme a categoria: "Cliente Uma Estrela" ganha um número da sorte; "Cliente Duas Estrelas" garante cinco números; e "Cliente Três Estrelas" rende dez números da sorte para concorrer aos prêmios.