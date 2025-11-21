Show de Rachel Reis em Salvador é adiado

Show já tem nova data para acontecer - Foto: Divulgação

A chuva segue prejudicando artistas em Salvador. Após Léo Santana, que teve a gravação do DVD adiada devido ao temporal, o show da cantora Rachel Reis, marcado para acontecer no Museu de Arte Moderna (MAM), neste sábado, 22, também foi remarcado. A informação foi antecipada ao Portal A TARDE pela equipe da cantora.

A apresentação, que faz parte do projeto 'Canto da Sereiona', já tem uma nova data para acontecer: 10 de janeiro de 2026. Os ingressos já comprados continuam válidos para a nova apresentação, mas aqueles que optarem pela restituição dos valores pagos, "deverão solicitar o reembolso até o dia 6 de dezembro na plataforma Sympla", explicou a assessoria da artista.

No show, a artista feirense promete embalar os fãs seus sucessos – como o último álbum, 'Divina Casca' – e covers de artistas que a inspiram, além da participação da banda ÀTTOOXXÁ.

Depois de concorrer ao Grammy Latino com seu primeiro álbum, 'Meu Esquema', e agora com o segundo projeto, 'Divina Casca', que concorreu como Melhor Álbum de MPB, Rachel Reis lançou recentemente o seu novo EP 'No Seu Radinho'. Com sete músicas, o projeto já está disponível nas plataformas e traz parcerias com Carlinhos Brown, Jau, Afrocidade e ÀTTOOXXÁ.

Show de Leo Santana é adiado após 4h de atraso

Na quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, o 'GG' viveu momentos de tensão. A tão aguardada gravação do audiovisual “Léo Santana 20 Anos – DNA de GG” precisou ser adiada por causa das fortes chuvas. A informação foi confirmada apenas quatro horas após o início previsto da apresentação, marcada para começar às 15h.

Segundo o artista, a equipe tentou manter o evento até os últimos instantes, mesmo diante do mau tempo, mas a recomendação dos órgãos públicos, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Salvador, foi decisiva para a mudança.

Com isso, a gravação foi remarcada para domingo, 23 de novembro, também às 15h, no mesmo local, a Praça Maria Felipa, no Comércio. Em meio ao adiamento, Léo Santana subiu ao palco e cumprimentou o público que já aguardava. Ele explicou que tentou remarcar para uma data mais imediata como sexta, 21 ou sábado, 22, mas que ainda não foi posível por conta da previsão climática.