Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPERDÍVEL

Conversa Brasileira recebe Antônio Carlos & Jocáfi

Programa vai ao ar neste domingo, 23, na A TARDE FM

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/11/2025 - 12:10 h
Antônio Carlos & Jocáfi
Antônio Carlos & Jocáfi -

O samba, o soul e a poesia da Bahia ganham voz neste domingo, 23, com Antônio Carlos & Jocáfi, lendas vivas da música brasileira, no programa Conversa Brasileira, da A TARDE FM.

Clássicos como ‘Você Abusou’ e ‘Desacato’ transformaram os sambistas em verdadeiros ícones da MPB, cruzando gerações e influenciando artistas de Gilberto Gil a BaianaSystem.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Festival Supernada sacode Salvador com rock indie e som autoral
Música, chuva e emoção marcam a abertura do Capão in Blues 2025
Show de Leo Santana é adiado após 4h de atraso

Eles vão contar histórias inéditas, bastidores curiosos e segredos de décadas de carreira. O programa líder de audiência nas noites de domingo, comandado por Antônio Pitta, vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm Conversa Brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Antônio Carlos & Jocáfi
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Antônio Carlos & Jocáfi
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Antônio Carlos & Jocáfi
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Antônio Carlos & Jocáfi
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x