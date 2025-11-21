IMPERDÍVEL
Conversa Brasileira recebe Antônio Carlos & Jocáfi
Programa vai ao ar neste domingo, 23, na A TARDE FM
Por Edvaldo Sales
O samba, o soul e a poesia da Bahia ganham voz neste domingo, 23, com Antônio Carlos & Jocáfi, lendas vivas da música brasileira, no programa Conversa Brasileira, da A TARDE FM.
Clássicos como ‘Você Abusou’ e ‘Desacato’ transformaram os sambistas em verdadeiros ícones da MPB, cruzando gerações e influenciando artistas de Gilberto Gil a BaianaSystem.
Eles vão contar histórias inéditas, bastidores curiosos e segredos de décadas de carreira. O programa líder de audiência nas noites de domingo, comandado por Antônio Pitta, vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.
