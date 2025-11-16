Dua Lipa surpreende e manda recado para Caetano e Brown após show

Dua Lipa elogia músicos baianos após apresentação - Foto: Reprodução

Dua Lipa não poupou elogios aos baianos Caetano Veloso e Carlinhos Brown, convidados especiais de seu primeiro show da turnê “Radical Optimism” no Brasil. A artista recebeu os dois no palco do Morumbis, em São Paulo, na noite de sábado, 15.

Em uma publicação no Instagram na tarde deste domingo, 16, ela afirmou: “Eu continuo transbordando de gratidão. Dividir o palco com dois verdadeiros gigantes da música brasileira, na noite passada, foi uma honra indescritível”. Dua agradeceu a Brown e Caetano pela generosidade, pelo talento e pela magia que levaram ao momento.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro a subir ao palco foi Carlinhos Brown, que apresentou “Magalenha”, composição sua também famosa na voz de Sérgio Mendes. Em seguida, Caetano Veloso se juntou aos dois para cantar “Margarida Perfumada”, outra composição de Brown e um dos maiores sucessos da Timbalada, grupo criado pelo artista em Salvador.

Brown retribuiu o carinho da cantora em uma postagem no Instagram, agradecendo pelo respeito ao Brasil, pelo carisma e pela dedicação dela em se comunicar em português. Ele compartilhou imagens do show e do ensaio acompanhadas da mensagem.

Caetano também celebrou o encontro, mencionando a parceria com o “grande amigo” Carlinhos Brown e o convite da popstar. Para ele, foi especial participar daquele momento ao lado dos dois.

Durante a turnê, que já passou pela Europa, América do Norte e agora América do Sul, Dua Lipa costuma incluir no repertório músicas do país onde está se apresentando, sempre na língua original. O segundo e último show no Brasil está marcado para sábado, 22, no Rio de Janeiro.

Outro "baiano" que compareceu à apresentação foi Shawn Mendes. "Adotado" como filho mais velho por Ivete Sangalo em sua passagem pela Bahia, o cantor também curtiu o show de Dua e até foi flagrado em clima de romance com Bruna Marquezine, com quem ele já teve um affair em 2017.