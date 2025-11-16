Menu
NOVO CASAL?

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show e agitam web

Famosos foram vistos em clima de romance

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/11/2025 - 9:37 h
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendes -

O mundo dos famosos pode ter um novo casal na área.Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos em clima de romance no show da cantora Dua Lipa, em São Paulo, neste sábado,15.

Em postagens feitas por fãs e compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem conversando em clima de intimidade. No entanto, essa não é a primeira vez que os artistas são vistos juntos, eles já foram flagrados em festas e jantares, aumentando os rumores sobre um possível relacionamento.

Leia Também:

Voltaram? Cocielo e Tata Estaniecki trocam beijo em festa após término
“Precisava sair”: texto de Silvânia Aquino que abalou a Calcinha Preta
Mulher assume agressão em Dado Dolabella e confessa: "Gostaria de mais"

Outro ponto que chamou atenção é que o cantor canadense, em sua nova visita ao Brasil, usou peças da marca Mondepars, da estilista Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna, o que intensificou ainda mais as especulações.

Vale lembrar que há boatos de que a atriz teria retomado seu relacionamento com João Guilherme, segundo informações do jornalista Lucas Pasin.

Turistando pelo Brasil

Antes de se encontrar com Bruna, Shawn Mendes passou dias turistando pelo Brasil. O cantor visitou a Amazônia e até passou um tempo com Ivete Sangalo e Carlinhos Brown em Salvador, conhecendo ainda outros pontos turísticos da capital baiana, como a Ilha dos Frades.

