Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show e agitam web

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

O mundo dos famosos pode ter um novo casal na área.Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos em clima de romance no show da cantora Dua Lipa, em São Paulo, neste sábado,15.

Em postagens feitas por fãs e compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem conversando em clima de intimidade. No entanto, essa não é a primeira vez que os artistas são vistos juntos, eles já foram flagrados em festas e jantares, aumentando os rumores sobre um possível relacionamento.

Outro ponto que chamou atenção é que o cantor canadense, em sua nova visita ao Brasil, usou peças da marca Mondepars, da estilista Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna, o que intensificou ainda mais as especulações.

ninguém ganha do homem paciente ne shawn mendes um dia a bruna marquezine será tua

pic.twitter.com/3FXDNxWPqR — karollzinha ✮ (@taygodswiift) November 16, 2025

Vale lembrar que há boatos de que a atriz teria retomado seu relacionamento com João Guilherme, segundo informações do jornalista Lucas Pasin.

Turistando pelo Brasil

Antes de se encontrar com Bruna, Shawn Mendes passou dias turistando pelo Brasil. O cantor visitou a Amazônia e até passou um tempo com Ivete Sangalo e Carlinhos Brown em Salvador, conhecendo ainda outros pontos turísticos da capital baiana, como a Ilha dos Frades.