NOVO CASAL?
Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show e agitam web
Famosos foram vistos em clima de romance
O mundo dos famosos pode ter um novo casal na área.Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos em clima de romance no show da cantora Dua Lipa, em São Paulo, neste sábado,15.
Em postagens feitas por fãs e compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem conversando em clima de intimidade. No entanto, essa não é a primeira vez que os artistas são vistos juntos, eles já foram flagrados em festas e jantares, aumentando os rumores sobre um possível relacionamento.
Leia Também:
Outro ponto que chamou atenção é que o cantor canadense, em sua nova visita ao Brasil, usou peças da marca Mondepars, da estilista Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna, o que intensificou ainda mais as especulações.
ninguém ganha do homem paciente ne shawn mendes um dia a bruna marquezine será tua— karollzinha ✮ (@taygodswiift) November 16, 2025
pic.twitter.com/3FXDNxWPqR
Vale lembrar que há boatos de que a atriz teria retomado seu relacionamento com João Guilherme, segundo informações do jornalista Lucas Pasin.
Turistando pelo Brasil
Antes de se encontrar com Bruna, Shawn Mendes passou dias turistando pelo Brasil. O cantor visitou a Amazônia e até passou um tempo com Ivete Sangalo e Carlinhos Brown em Salvador, conhecendo ainda outros pontos turísticos da capital baiana, como a Ilha dos Frades.
eles servindo casal de lindos, carismáticos e talentosíssimos, juro, bruna marquezine e shawn mendes vocês não nos dariam esse orgulho pic.twitter.com/ps14A9KOrv— ؘ (@wubrunam) November 16, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes