FAMOSOS

Voltaram? Cocielo e Tata Estaniecki trocam beijo em festa após término

Casal anunciou o fim do relacionamento em outubro de 2025

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/11/2025 - 8:47 h
Tata Estaniecki e Julio Cocielo
Tata Estaniecki e Julio Cocielo -

Mais um capítulo surge na história do fim do relacionamento entre Tata Estaniecki e Julio Cocielo. Os influenciadores foram vistos se beijando durante a festa de aniversário da apresentadora.

O casal, que anunciou o término em outubro de 2025 após oito anos de relacionamento, reacendeu a esperança dos fãs para uma possível reconciliação.

Beijo no aniversário

O beijo entre os influenciadores foi registrado por convidados presentes na pool party de aniversário de Tata.

No vídeo, a influenciadora aparece dançando com o filho caçula do casal quando o cantor Felipe Amorim pede para que os dois se beijem. O pedido foi atendido e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Os fãs comemoraram a cena e se animaram com a possibilidade de uma volta. “É hoje que a Tatá e o Cocielo fabricam o terceiro filho. Vai jogando, Senhor, muito amor e bênção nessa família”, comentou um internauta.

Outro escreveu: “Cocielo e Tatá percebendo que, nessa vida, não tem como eles ficarem separados”. “Eu vendo a Tatá e o Cocielo juntos de novo”, disse um terceiro.

Fim do casamento

O término do casamento foi anunciado por Cocielo em um comunicado emocionado publicado em suas redes sociais no dia 16 de outubro. No texto, ele pediu respeito à família e reforçou que os seguidores não deixem de acreditar no amor.

