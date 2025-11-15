PONTO FINAL
Acabou: Mara Maravilha encerra casamento após barracos e crise
Apresentadora e Gabriel Torres iniciam processo discreto de partilha de bens
Por Luiz Almeida
O casamento da apresentadora Mara Maravilha com Gabriel Torres chegou ao fim de forma definitiva.
A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, que descobriu que o agora ex-casal não está mais morando junto e já deu início, de maneira discreta, ao processo de partilha de bens.
Embora Mara e Gabriel vinham enfrentando rumores de crise há meses e sempre evitaram comentar o assunto publicamente, fontes ligadas aos dois confirmam que a decisão de se separar está formalizada internamente.
Barracos entre o casal
A crise no relacionamento não é recente. A coluna já havia noticiado um grande barraco entre o casal, que culminou com a apresentadora colocando o marido para fora de casa.
Na ocasião, fontes detalharam que Gabriel Torres teria deixado claro que só sairia da residência se tivesse garantido seu direito à metade dos bens do casal, chegando a procurar um advogado para tratar da divisão patrimonial.
Os conflitos eram intensos. Em uma discussão particularmente acalorada, a briga escalou, e relatos indicam que até laranjas foram arremessadas.
Um dos pivôs desse desentendimento foi um incidente envolvendo a mãe de Gabriel, que teria tentado entrar na residência do casal, mas Mara Maravilha não teria autorizado a entrada, dando início à confusão.
