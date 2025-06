Mara Maravilha toma atitude contra marido após briga em condomínio - Foto: Reprodução

Mara Maravilha deixou de seguir o marido, Gabriel Torres, nas redes sociais após uma briga recente no condomínio onde o casal reside, em São Paulo. A movimentação foi notada nesta sexta-feira, 30, e reforçou os rumores de que o casamento pode estar atravessando uma forte crise. Enquanto Mara tomou a atitude de rompimento virtual, Gabriel, até o momento, continua seguindo a cantora.

| Foto: Reprodução | Instagram

| Foto: Reprodução | Instagram

A situação veio à tona após a coluna de Fábia Oliveira revelar, com exclusividade, que o casal protagonizou um barraco no luxuoso condomínio onde moram. Segundo relatos de vizinhos, a discussão foi intensa e teria resultado até no suposto término da relação.

O motivo da briga

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou após um episódio envolvendo a mãe de Gabriel. Ela teria tentado entrar na residência do casal, mas Mara não teria autorizado a entrada, o que deu início a uma troca de farpas que pôde ser ouvida por outros moradores do prédio.

Ainda segundo fontes próximas ao casal, a situação deixou Gabriel visivelmente abatido. Embora o ator seja descrito como um homem dedicado e presente na criação do filho - sendo quem normalmente o leva à escola - a crise no casamento parece ter afetado profundamente ambos.

Casamento sob rumores de término

Entre os vizinhos, o que se comenta é que o casamento pode ter chegado ao fim. Apesar de não haver confirmação oficial por parte dos envolvidos, o gesto de Mara ao deixar de seguir Gabriel nas redes sociais alimentou ainda mais os boatos.

O casal, que sempre expôs momentos da vida pessoal nas redes sociais, vinha mantendo uma rotina pública de aparente normalidade até o episódio recente. Agora, a expectativa é sobre um possível posicionamento oficial para esclarecer a situação.