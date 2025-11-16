ENTRETENIMENTO
“Precisava sair”: texto de Silvânia Aquino que abalou a Calcinha Preta
Desligamento da cantora da banda pegou fãs de surpresa
Por Yuri Abreu
A agora ex-vocalista da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino soltou um "textão" em seu perfil no Instagram para falar sobre o desligamento do conjunto musical, do qual ela fez parte por mais de 25 anos.
No desabafo, apesar de agradecer a banda e aos fãs pelos anos de parceria, ela disse que a saída da Calcinha Preta não foi um desejo pessoal, mas que "precisava fazer", sem dar mais detalhes.
Nos bastidores, um dos motivos para a saída de Silvânia da banda teria sido por desentendimento com O’hara Ravick, outra vocalista do grupo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, O’hara e Silvânia teriam brigado nos bastidores. Silvânia chegou a se ausentar de apresentações do grupo.
