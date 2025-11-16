“Precisava sair”: texto de Silvânia Aquino que abalou a Calcinha Preta

Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A agora ex-vocalista da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino soltou um "textão" em seu perfil no Instagram para falar sobre o desligamento do conjunto musical, do qual ela fez parte por mais de 25 anos.

No desabafo, apesar de agradecer a banda e aos fãs pelos anos de parceria, ela disse que a saída da Calcinha Preta não foi um desejo pessoal, mas que "precisava fazer", sem dar mais detalhes.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos bastidores, um dos motivos para a saída de Silvânia da banda teria sido por desentendimento com O’hara Ravick, outra vocalista do grupo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, O’hara e Silvânia teriam brigado nos bastidores. Silvânia chegou a se ausentar de apresentações do grupo.