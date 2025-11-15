Mulher assume agressão em Dado Dolabella e confessa: "Gostaria de mais"

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski - Foto: Reprodução| Instagram

A modelo Marcela Tomaszewski comentou o polêmico término com Dado Dolabella e as acusações de perseguição registradas pelo ator contra ela.

De forma reveladora, Marcela não apenas admitiu ter agredido o ex-namorado, mas também declarou que gostaria de ter feito mais.

Questionada sobre a agressão, ela admitiu sem hesitar. “Com certeza, eu dei um tapa na cara dele. E assumo, infelizmente, que eu gostaria de ter dado mais”, disse ao portal LeoDias.

Marcela Tomaszewski alega ter agido em legítima defesa e rebateu o relato do ator sobre a força do tapa: “Segundo ele, meu tapa – com a minha mão de 12 anos e menor que a mão da filha dele – doeu nele demais e por isso as agressões e o enforcamento”.

A modelo ressaltou que sua atitude foi uma reação às agressões que sofreu: “Sim, eu bati no rosto dele e fico feliz de ter feito isso, porque foi o mínimo que eu consegui fazer depois de tudo isso”.

Rebatendo acusações sobre Dado Dolabella

Marcela também comentou a denúncia de perseguição registrada por Dado Dolabella contra ela. Segundo o ator, ela teria preparado um dossiê com publicações e vídeos para incriminá-la.

“Publicações e vídeos que ele fala a respeito, eu não tive estômago para ver. Mas meu advogado me passou o que aconteceu. Isso é uma coisa óbvia”, avaliou a modelo.

Ela ironizou a postura do ex-companheiro, que se colocou como vítima na situação: “Como ele diz: ele é maduro e uma pessoa que sabe como conduzir uma agressão. Então ele tentou deixar o lado dele bacana. Ele é o coitado, a vítima e o alecrim do momento. Eu sou a agressora”.