HOME > MÚSICA
MUDANÇA

Calcinha Preta revela substituta de Silvânia Aquino e nova formação

Fãs se dividem após anúncio que apresenta nova vocalista e marca a volta de antigo integrante ao grupo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/11/2025 - 10:35 h
Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar a substituta de Silvânia Aquino
Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar a substituta de Silvânia Aquino -

A banda Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar, nesta sexta-feira, 21, a substituta de Silvânia Aquino e oficializar o retorno de Marlus Viana, reacendendo debates entre os fãs sobre as mudanças na formação.

A novidade começou com a confirmação de que Mika Rodrigues assume o posto deixado por Silvânia Aquino, desligada do grupo neste mês de novembro. Paralelo à chegada da nova vocalista, a banda também divulgou o retorno de Marlus Viana, que havia deixado o Calcinha Preta em 2016 para seguir carreira solo.

Leia Também:

Sauípe Weekend inicia maratona com É o Tchan, Tomate e Filhos de Jorge
Saulo, Brown e Timbalada são confirmados em show gratuito na Barra
Show de Rachel Reis em Salvador é adiado

O anúncio oficial veio pelas redes sociais do grupo. “Apresentamos ao Brasil a nova formação da Calcinha Preta. Sejam bem-vindos ao nosso time, Marlus Viana e Mika Rodrigues. A maior do planeta", relataram.

A decisão, no entanto, dividiu opiniões entre os fãs, que lotaram os comentários com reações negativas e irônicas.

“Não vou fingir que gostei… Eu como fã não vejo a banda sem Silvania e Daniel juntos. Nem sucesso eu desejo", escreveu uma pessoa. Outro questionou: “Quantas passagens Marlus tem na banda?”. Já um terceiro criticou: “Os 5 juntos não dá uma Silvânia”.

Apesar das reações, Marlus comemorou sua volta ao grupo que marcou sua trajetória. “Uma mistura do passado com o futuro! Tudo em uma só mágica”, se emocionou o cantor.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CALCINHA PRETA (@calcinhapreta)

x