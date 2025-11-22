Calcinha Preta revela substituta de Silvânia Aquino e nova formação

Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar a substituta de Silvânia Aquino - Foto: Reprodução | Instagram

A banda Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar, nesta sexta-feira, 21, a substituta de Silvânia Aquino e oficializar o retorno de Marlus Viana, reacendendo debates entre os fãs sobre as mudanças na formação.

A novidade começou com a confirmação de que Mika Rodrigues assume o posto deixado por Silvânia Aquino, desligada do grupo neste mês de novembro. Paralelo à chegada da nova vocalista, a banda também divulgou o retorno de Marlus Viana, que havia deixado o Calcinha Preta em 2016 para seguir carreira solo.

O anúncio oficial veio pelas redes sociais do grupo. “Apresentamos ao Brasil a nova formação da Calcinha Preta. Sejam bem-vindos ao nosso time, Marlus Viana e Mika Rodrigues. A maior do planeta", relataram.



A decisão, no entanto, dividiu opiniões entre os fãs, que lotaram os comentários com reações negativas e irônicas.

“Não vou fingir que gostei… Eu como fã não vejo a banda sem Silvania e Daniel juntos. Nem sucesso eu desejo", escreveu uma pessoa. Outro questionou: “Quantas passagens Marlus tem na banda?”. Já um terceiro criticou: “Os 5 juntos não dá uma Silvânia”.

Apesar das reações, Marlus comemorou sua volta ao grupo que marcou sua trajetória. “Uma mistura do passado com o futuro! Tudo em uma só mágica”, se emocionou o cantor.

