MUDANÇA
Calcinha Preta revela substituta de Silvânia Aquino e nova formação
Fãs se dividem após anúncio que apresenta nova vocalista e marca a volta de antigo integrante ao grupo
Por Beatriz Santos
A banda Calcinha Preta movimentou o cenário do forró ao anunciar, nesta sexta-feira, 21, a substituta de Silvânia Aquino e oficializar o retorno de Marlus Viana, reacendendo debates entre os fãs sobre as mudanças na formação.
A novidade começou com a confirmação de que Mika Rodrigues assume o posto deixado por Silvânia Aquino, desligada do grupo neste mês de novembro. Paralelo à chegada da nova vocalista, a banda também divulgou o retorno de Marlus Viana, que havia deixado o Calcinha Preta em 2016 para seguir carreira solo.
Leia Também:
O anúncio oficial veio pelas redes sociais do grupo. “Apresentamos ao Brasil a nova formação da Calcinha Preta. Sejam bem-vindos ao nosso time, Marlus Viana e Mika Rodrigues. A maior do planeta", relataram.
A decisão, no entanto, dividiu opiniões entre os fãs, que lotaram os comentários com reações negativas e irônicas.
“Não vou fingir que gostei… Eu como fã não vejo a banda sem Silvania e Daniel juntos. Nem sucesso eu desejo", escreveu uma pessoa. Outro questionou: “Quantas passagens Marlus tem na banda?”. Já um terceiro criticou: “Os 5 juntos não dá uma Silvânia”.
Apesar das reações, Marlus comemorou sua volta ao grupo que marcou sua trajetória. “Uma mistura do passado com o futuro! Tudo em uma só mágica”, se emocionou o cantor.
Veja a publicação:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes