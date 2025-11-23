Menu
É HOJE

Após adiamento, Léo Santana volta ao Comércio para show gratuito neste domingo

Show aconteceria na última quinta-feira, 23, mas foi adiado devido às chuvas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 8:57 h
Show aconteceria na última quinta-feira, 23

Após adiamento por causa das fortes chuvas que atingiram Salvador na última quinta-feira, 20, a tão aguardada gravação do audiovisual ‘Léo Santana 20 Anos – DNA de GG’, acontece neste domingo, 23, na Praça Maria Felipa, em Salvador.

Na quinta, a informação do adiamento foi confirmada pela Salvador Produções e pelo cantor por meio de comunicado oficial divulgado por volta das 19h — quatro horas após o início previsto da apresentação, marcada para iniciar às 15h.

Segundo a nota, a equipe tentou manter o evento até os últimos instantes, mesmo diante do mau tempo, mas a recomendação dos órgãos públicos, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Salvador, foi decisiva para a mudança. “Prezando pela segurança e bem-estar do público presente, entendemos que a melhor decisão é adiar”, diz o texto.

Leia Também:

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador
“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana
Léo Santana lança clipe gravado na Boa Vista do Lobato

Com isso, a gravação foi remarcada para este domingo, 23. Em meio ao adiamento, Léo Santana subiu ao palco e cumprimentou o público que aguardou por mais de quatro horas pelo show, mesmo com a forte chuva. Ele explicou que tentou remarcar para uma data mais imediata como sexta, 21 ou sábado, 22, mas que ainda não foi posível por conta da previsão climática.

Visivelmente emocionado ao ser aplaudido pelos fãs, o artista pediu aos fãs que não desistissem do DVD. "Peço encarecidamente que vocês compareçam novamente com o mesmo carinho que vocês tem por mim e que eu tenho por vocês também".

A gravação marca um momento simbólico na trajetória de Léo, que escolheu um projeto totalmente solo para revisitar sua história, sucessos e fases da carreira.

Ver todas

x