“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana ao lado da filha, Liz Improta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Léo Santana falou abertamente sobre a nova gravidez de sua esposa, a dançarina Lore Improta, durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 19, sobre a gravação do seu novo DVD, em Salvador.

Pai da pequena Liz, de 4 anos, o artista revelou que tem o desejo de ter um menino e contou que, caso o bebê seja outra menina, pretende tentar novamente.

“Eu já falei: ‘Vida, se vier outra menina, me ajude’. A gente vai ter que trabalhar de novo para vir um guri, porque é um desejo meu também ter um casalzinho”, afirmou Léo Santana.

Possíveis nomes para o bebê

Durante a conversa, o cantor também falou sobre possíveis nomes para o novo bebê e relembrou que, na primeira gestação, ele e Lore acreditavam que teriam um menino.

“Na gravidez da Liz, a gente profetizava que seria o Lorenzo, né? Tanto é que, nas redes sociais, até hoje as pessoas ficam: ‘Lorenzo vem, Lorenzo vem’. Só que agora parece que já mudou”

O marido de Lore Improta contou que a primogênita fez sugestões de nomes. “Liz falou que, se for menina, será Helena. E se for menino, Simon. Isso foi ela quem disse, tá, gente? Está registrado aí”.

Apesar das sugestões, Léo Santana revelou que não há nenhuma definição concreta.

“Sendo bem sincero, a gente ainda não pensou sobre nome de nenhum dos dois gêneros. Estamos conversando sobre, mas ainda não veio de forma concreta, de dizer: ‘vai ser isso se for menina’ ou ‘vai ser isso se for menino’. Enfim, deixa Deus conduzir”.

