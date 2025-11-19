Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
BEBÊ GG

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Cantor revela expectativa de ter um filho homem com Lore Improta, que espera seu segundo herdeiro

Vinicius Viana

Por Vinicius Viana

19/11/2025 - 13:56 h
Dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana ao lado da filha, Liz Improta
Dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana ao lado da filha, Liz Improta -

O cantor Léo Santana falou abertamente sobre a nova gravidez de sua esposa, a dançarina Lore Improta, durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 19, sobre a gravação do seu novo DVD, em Salvador.

Pai da pequena Liz, de 4 anos, o artista revelou que tem o desejo de ter um menino e contou que, caso o bebê seja outra menina, pretende tentar novamente.

“Eu já falei: ‘Vida, se vier outra menina, me ajude’. A gente vai ter que trabalhar de novo para vir um guri, porque é um desejo meu também ter um casalzinho”, afirmou Léo Santana.

Possíveis nomes para o bebê

Durante a conversa, o cantor também falou sobre possíveis nomes para o novo bebê e relembrou que, na primeira gestação, ele e Lore acreditavam que teriam um menino.

“Na gravidez da Liz, a gente profetizava que seria o Lorenzo, né? Tanto é que, nas redes sociais, até hoje as pessoas ficam: ‘Lorenzo vem, Lorenzo vem’. Só que agora parece que já mudou”

O marido de Lore Improta contou que a primogênita fez sugestões de nomes. “Liz falou que, se for menina, será Helena. E se for menino, Simon. Isso foi ela quem disse, tá, gente? Está registrado aí”.

Apesar das sugestões, Léo Santana revelou que não há nenhuma definição concreta.

“Sendo bem sincero, a gente ainda não pensou sobre nome de nenhum dos dois gêneros. Estamos conversando sobre, mas ainda não veio de forma concreta, de dizer: ‘vai ser isso se for menina’ ou ‘vai ser isso se for menino’. Enfim, deixa Deus conduzir”.

Assista ao vídeo

