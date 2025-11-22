Claudia Leitte recebe diagnóstico preocupante e adia shows

Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Claudia Leitte adiou um show que faria na Ópera de Arame, em Curitiba, na noite de sexta-feira, 21, por motivos de saúde. A artista já estava na cidade para a apresentação, porém, após passar por uma avaliação médica, recebeu o diagnóstico de broncopneumonia em evolução.

Claudia explicou o estado de saúde e comunicou a nova data da apresentação. “O show será remarcado para o dia 20/3/2026, e todos os ingressos adquiridos nas plataformas oficiais seguem válidos para a nova data”, disse a cantora nas redes sociais.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, Claudia Leitte adiou um show marcado para este sábado, 22, em comemoração aos 72 anos de Monte Alegre, em Sergipe. A apresentação foi remarcada para 20 de dezembro.

Saúde

Claudia Leitte explicou seu estado de saúde. Ela disse que tudo começou com uma crise de refluxo. “Isso evoluiu para uma tosse com alguns episódios de falta de ar. Ontem, fui ao hospital em São Paulo porque senti falta de ar de novo e, como não apresentei grandes sintomas além desses que citei, fui prontamente atendida e devidamente medicada”, iniciou.

A artista complementou: “Eu decidi, por conta própria, continuar minhas atividades, contrariando a indicação do médico que me atendeu. Só que eu tive mais uma crise de falta de ar durante o voo agora, no caminho para cá, e nada é coincidência. Meu otorrino teve acesso hoje aos meus exames de ontem à noite e disse que eu estou começando um quadro de pneumonia”.

“Eu já estou com broncopneumonia e vim dar essa explicação para vocês por respeito e consideração. Estou muito triste em comunicar, porque criei uma grande expectativa, mas tenho consciência de que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus”, finalizou.