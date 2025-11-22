Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Claudia Leitte recebe diagnóstico preocupante e adia shows

Um dos shows iria acontecer na noite de sexta-feira, 21

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/11/2025 - 17:49 h
Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico
Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico -

A cantora Claudia Leitte adiou um show que faria na Ópera de Arame, em Curitiba, na noite de sexta-feira, 21, por motivos de saúde. A artista já estava na cidade para a apresentação, porém, após passar por uma avaliação médica, recebeu o diagnóstico de broncopneumonia em evolução.

Claudia explicou o estado de saúde e comunicou a nova data da apresentação. “O show será remarcado para o dia 20/3/2026, e todos os ingressos adquiridos nas plataformas oficiais seguem válidos para a nova data”, disse a cantora nas redes sociais.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, Claudia Leitte adiou um show marcado para este sábado, 22, em comemoração aos 72 anos de Monte Alegre, em Sergipe. A apresentação foi remarcada para 20 de dezembro.

Leia Também:

Carlinhos Maia é vaiado e dispara em show de Claudia Leitte: "Bichas malucas"
Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"
Claudia Leitte toma decisão 1 ano após acusações de racismo religismo

Saúde

Claudia Leitte explicou seu estado de saúde. Ela disse que tudo começou com uma crise de refluxo. “Isso evoluiu para uma tosse com alguns episódios de falta de ar. Ontem, fui ao hospital em São Paulo porque senti falta de ar de novo e, como não apresentei grandes sintomas além desses que citei, fui prontamente atendida e devidamente medicada”, iniciou.

A artista complementou: “Eu decidi, por conta própria, continuar minhas atividades, contrariando a indicação do médico que me atendeu. Só que eu tive mais uma crise de falta de ar durante o voo agora, no caminho para cá, e nada é coincidência. Meu otorrino teve acesso hoje aos meus exames de ontem à noite e disse que eu estou começando um quadro de pneumonia”.

“Eu já estou com broncopneumonia e vim dar essa explicação para vocês por respeito e consideração. Estou muito triste em comunicar, porque criei uma grande expectativa, mas tenho consciência de que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Claudia Leitte Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Claudia Leitte adiou um show após diagnóstico
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x