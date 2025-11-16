Menu
VAIADO!

Carlinhos Maia é vaiado e dispara em show de Claudia Leitte: "Bichas malucas"

Influenciador marcou presença no Pré-Caju

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/11/2025 - 15:12 h
Carlinhos Maia esteve em show da cantora
O influenciador Carlinhos Maiamarcou presença no Pré-Caju, onde acabou sendo vaiado pelo público durante o show de Claudia Leitte, neste sábado, 15. Ao perceber as vaias, o influenciador não gostou da reação e respondeu ofendendo o público LGBTQIAP+.

Após a repercussão negativa, ele chegou a se pronunciar de forma irônica nas redes sociais. No momento que viralizou nas redes sociais, o apresentador dispara contra o público presente.

“Os viados que não gostam de mim, vão para onde? Para a p*ta que pariu! Eu vim pra cá, sabe por quê, Aracaju? Porque vocês me apoiaram desde sempre, desde o começo. Então a todo mundo que faz esse estado acontecer, vocês são fdas, o Pré-Caju foi incrível", disparou.

Ele também elogia Claudia Leitte,que, por sua vez, não é unanimidade entre o público devido às polêmicas envolvendo religiões de matriz africana: “Você é f*da, você é f*da pra carao! Você tem que entender isso. Você canta pra porr*, você é a rainha do Brasil. Eu posso pedir das antigas? Bola de Sabão?”.

Os comentários de Carlinhos não foram bem recebidos e geraram forte repercussão nas redes. Diante das críticas, ele voltou a se pronunciar, mas novamente manteve o tom ofensivo.

“Tem essas bichas malucas, doidas… é sempre viado, pode ver. Sempre um grupo com homens, acho que da minha idade, que tem raiva da minha vida maravilhosa. E eu não tenho muito o que fazer", disse.

Veja pronunciamento:

x