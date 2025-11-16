VAIADO!
Carlinhos Maia é vaiado e dispara em show de Claudia Leitte: "Bichas malucas"
Influenciador marcou presença no Pré-Caju
O influenciador Carlinhos Maiamarcou presença no Pré-Caju, onde acabou sendo vaiado pelo público durante o show de Claudia Leitte, neste sábado, 15. Ao perceber as vaias, o influenciador não gostou da reação e respondeu ofendendo o público LGBTQIAP+.
Após a repercussão negativa, ele chegou a se pronunciar de forma irônica nas redes sociais. No momento que viralizou nas redes sociais, o apresentador dispara contra o público presente.
Leia Também:
“Os viados que não gostam de mim, vão para onde? Para a p*ta que pariu! Eu vim pra cá, sabe por quê, Aracaju? Porque vocês me apoiaram desde sempre, desde o começo. Então a todo mundo que faz esse estado acontecer, vocês são fdas, o Pré-Caju foi incrível", disparou.
Ele também elogia Claudia Leitte,que, por sua vez, não é unanimidade entre o público devido às polêmicas envolvendo religiões de matriz africana: “Você é f*da, você é f*da pra carao! Você tem que entender isso. Você canta pra porr*, você é a rainha do Brasil. Eu posso pedir das antigas? Bola de Sabão?”.
Carlinhos Maia sendo vaiado no show ontem, é não somente ter números no Instagram (até pq tá fácil conseguir números) e sobre vc ter público que te apoia. pic.twitter.com/ul3TBemlfQ— Desembuxa Online (@DesembuxaON) November 16, 2025
Os comentários de Carlinhos não foram bem recebidos e geraram forte repercussão nas redes. Diante das críticas, ele voltou a se pronunciar, mas novamente manteve o tom ofensivo.
“Tem essas bichas malucas, doidas… é sempre viado, pode ver. Sempre um grupo com homens, acho que da minha idade, que tem raiva da minha vida maravilhosa. E eu não tenho muito o que fazer", disse.
Veja pronunciamento:
Carlinhos Maia sobre as vaias em Aracaju:— UpdateCharts (@updatecharts) November 16, 2025
“Tem essas bichas malucas, doidas, é sempre viado, pode ver, sempre um grupo com homens, acho que da minha idade, que tem raiva da minha vida maravilhosa e eu não tenho muito o que fazer.” pic.twitter.com/FkY3irM0fH
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes