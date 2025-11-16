Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Após separação, Mara Maravilha coloca cobertura de luxo à venda

Casal já enfrentava rumores de crise nos últimos meses

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/11/2025 - 14:26 h
Mara Maravilha e Gabriel Torres
Mara Maravilha e Gabriel Torres -

Após a divulgação do fim do relacionamento entre Mara Maravilha e Gabriel Torres neste sábado, 15, foi confirmado que os dois não vivem mais juntos. Desde o encerramento da união, eles iniciaram o processo de partilha de bens.

Segundo fontes próximas ao casal, tudo indica que a cobertura onde viviam juntos também entrou no processo de divisão. Avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões, o imóvel deverá ter o valor dividido entre ambos. O apartamento fica localizado no bairro Alphaville, em Barueri (SP), e possui 356 metros quadrados.

Leia Também:

Filha de Renato Aragão processa o pai e cobra dívida caríssima
Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show e agitam web
Voltaram? Cocielo e Tata Estaniecki trocam beijo em festa após término

Sobre o imóvel

A cobertura é um duplex com acabamento de alto padrão, incluindo uma suíte master com closet, sapateira e hidromassagem; cozinha planejada equipada com fogão e coifa; parte superior com dormitórios adicionais, varanda e uma sala espaçosa; e parte inferior composta por três salas integradas a um quintal com jacuzzi e churrasqueira.

A possível venda da cobertura reforça o fim definitivo do relacionamento dos famosos, que vinham mantendo o término em sigilo.

Fim do relacionamento

O casal já enfrentava rumores de crise nos últimos meses, mas nunca chegou a comentar abertamente sobre o assunto.

Em maio, Mara Maravilha chegou até mesmo a pedir que o marido deixasse a casa. Segundo pessoas próximas, Gabriel afirmou que sairia desde que ficasse com metade dos bens, de acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Ver todas

x