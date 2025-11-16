FAMOSOS
Após separação, Mara Maravilha coloca cobertura de luxo à venda
Casal já enfrentava rumores de crise nos últimos meses
Após a divulgação do fim do relacionamento entre Mara Maravilha e Gabriel Torres neste sábado, 15, foi confirmado que os dois não vivem mais juntos. Desde o encerramento da união, eles iniciaram o processo de partilha de bens.
Segundo fontes próximas ao casal, tudo indica que a cobertura onde viviam juntos também entrou no processo de divisão. Avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões, o imóvel deverá ter o valor dividido entre ambos. O apartamento fica localizado no bairro Alphaville, em Barueri (SP), e possui 356 metros quadrados.
Leia Também:
Sobre o imóvel
A cobertura é um duplex com acabamento de alto padrão, incluindo uma suíte master com closet, sapateira e hidromassagem; cozinha planejada equipada com fogão e coifa; parte superior com dormitórios adicionais, varanda e uma sala espaçosa; e parte inferior composta por três salas integradas a um quintal com jacuzzi e churrasqueira.
A possível venda da cobertura reforça o fim definitivo do relacionamento dos famosos, que vinham mantendo o término em sigilo.
Fim do relacionamento
O casal já enfrentava rumores de crise nos últimos meses, mas nunca chegou a comentar abertamente sobre o assunto.
Em maio, Mara Maravilha chegou até mesmo a pedir que o marido deixasse a casa. Segundo pessoas próximas, Gabriel afirmou que sairia desde que ficasse com metade dos bens, de acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes