EMOCIONANTE

Cantor baiano é surpreendido com pedido de casamento em show

Pedido aconteceu em um show no sábado, 22

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 15:06 h
Dan Vasco e Vini
Dan Vasco e Vini -

O cantor baiano Dan Vasco, da banda Filhos de Jorge, foi surpreendido com um pedido de casamento durante um show no sábado, 22. O namorado do artista, Vini, ficou de joelhos em cima do palco em meio à apresentação com um buquê de flores e um anel de noivado nas mãos.

“O amor é realmente lindo e hoje Dan foi pedido em casamento no Som de Jorge, não tem como não se emocionar”, escreveu a página dos ensaios verão do Filhos de Jorge.

Leia Também:

Sauípe Weekend inicia maratona com É o Tchan, Tomate e Filhos de Jorge
Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show
É o Tchan, Filhos de Jorge e +: shows de graça agitam Salvador

Dan Vasco se emocionou ao receber o pedido. “Que casar comigo?”, pergunta Vini. “Óbvio!”, respondeu o artista.

Veja o pedido de casamento:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Som de Jorge (@somdejorge)

Tags:

Dan Vasco Filhos de Jorge

