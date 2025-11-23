EMOCIONANTE
Cantor baiano é surpreendido com pedido de casamento em show
Pedido aconteceu em um show no sábado, 22
Por Edvaldo Sales
O cantor baiano Dan Vasco, da banda Filhos de Jorge, foi surpreendido com um pedido de casamento durante um show no sábado, 22. O namorado do artista, Vini, ficou de joelhos em cima do palco em meio à apresentação com um buquê de flores e um anel de noivado nas mãos.
“O amor é realmente lindo e hoje Dan foi pedido em casamento no Som de Jorge, não tem como não se emocionar”, escreveu a página dos ensaios verão do Filhos de Jorge.
Dan Vasco se emocionou ao receber o pedido. “Que casar comigo?”, pergunta Vini. “Óbvio!”, respondeu o artista.
Veja o pedido de casamento:
