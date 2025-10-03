É o Tchan, Filhos de Jorge e +: shows de graça agitam Salvador

Filhos de Jorge é uma das atrações do evento - Foto: Divulgação

Um festival musical gratuito promete agitar Salvador em breve com atrações de peso, e o melhor: de graça. Serão três noites de shows, nos dias 30 e 31 de outubro, 1º de novembro, sempre às 19h, no Salvador Norte Shopping, que completa 15 anos. As inscrições para A Festa já estão abertas no aplicativo do centro comercial.

A programação começa no dia 30 com o cantor baiano Netto Brito, um dos principais nomes do arrocha romântico. O artista, que soma mais de 325 milhões de visualizações no YouTube, promete emocionar o público com os hits recém-lançados ‘Mulher Gelada’ e ‘Body Splash’, em parceria com os cantores Felipe Araújo e Luan Pereira.

Já no dia 31, o evento continua com a energia contagiante da banda Filhos de Jorge. Conhecidos pela sonoridade percussiva e por hits que marcaram o Carnaval baiano, como ‘Ziriguidum’, ‘Xuxu’ e ‘Dimelô’, o grupo vai colocar o público para dançar ao som do melhor do axé e do samba-reggae.

Para encerrar, no dia 1º de novembro, o público vai curtir clássicos que marcaram gerações com o show do É o Tchan. Formado por Beto Jamaica e Compadre Washington, o grupo traz no repertório sucessos como ‘Dança da Cordinha’, ‘Na Boquinha da Garrafa’ e ‘A Dança do Bumbum’, garantindo uma noite de pura nostalgia e diversão.