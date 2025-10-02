Menu
MÚSICA
PROGRAMAÇÃO

Xanddy Harmonia celebra 4 anos do Quintal du Samba

Evento acontece neste domingo, 5, no Candyall Guetho Square

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/10/2025 - 13:26 h
Quintal du Samba terá Xanddy Harmonia
Quintal du Samba terá Xanddy Harmonia -

Em comemoração aos seus 4 anos de história, o Quintal du Samba realiza uma edição especial que promete transformar o Candyall Guetho Square em uma grande roda de samba neste domingo, 5.

Com um palco 360°, a festa reunirá os amantes do gênero em uma atmosfera repleta de swing e pagode. Entre as atrações, destaque para Xanddy Harmonia, Uel e Simplesmente Luís, que comandarão o palco do ‘Quintal’ com muita música e celebração.

Pela primeira vez como atração no evento, Xanddy Harmonia traz ao palco a energia do seu novo projeto de samba de roda, convidando o público a curtir e sambar como nunca.

“Acho esse projeto muito bonito, pois valoriza e evidencia esse ritmo tão especial, que é o samba de roda. Fiquei muito feliz com o convite e vou levar o melhor do gênero para o Guetho. Quero ver todo mundo quebrando e sambando muito”, comentou o artista.

Também se apresenta o cantor Uel, uma das novas vozes do samba baiano, que promete conquistar o público com seu carisma e um repertório que mistura músicas autorais com sucessos do samba e do pagode romântico.

Outro nome confirmado é Simplesmente Luís, artista com longa trajetória no samba, que trará ao palco um show cheio de romantismo, energia e, claro, muito samba no pé.

Ao longo dos anos, o Quintal du Samba já recebeu nomes como Nelson Rufino, Beto Jamaica com o Movimento do Beto, Mary Correia, Diggo do PagoDiggo, Escandurras , entre outros.

Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Ticket Maker.

