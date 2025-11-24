Morre o cantor Jimmy Cliff, lenda do reggae, aos 81 anos

Jimmy Cliff - Foto: Divulgalção

Aos 81 anos, o cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, morreu, segundo uma publicação em sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira, 24.

O texto, assinado pela esposa do artista, Latifa, diz que o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia. “É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia”, escreveu Latifa. “Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um”, seguiu.

Além disso, a esposa expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto. “Quero agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil. Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento”, complementou.

O comunicado, finalizado por Latifa, Lilty e Aken, informa que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

Jimmy Cliff, conhecido mundialmente por clássicos como ‘The Harder They Come’, ‘You Can Get It If You Really Want’ e ‘Many Rivers to Cross’, foi um dos pilares do reggae e do ska jamaicano, tendo influenciado gerações de artistas em todo o mundo.