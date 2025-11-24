Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre o cantor Jimmy Cliff, lenda do reggae, aos 81 anos

Morte foi informada em uma publicação no perfil do cantor no Instagram

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/11/2025 - 8:07 h
Jimmy Cliff
Jimmy Cliff -

Aos 81 anos, o cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, morreu, segundo uma publicação em sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira, 24.

O texto, assinado pela esposa do artista, Latifa, diz que o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia. “É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia”, escreveu Latifa. “Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um”, seguiu.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a esposa expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto. “Quero agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil. Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento”, complementou.

Leia Também:

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be
Cinzas de Preta Gil viram diamantes e são entregues a familiares
Vocalista do Angra anuncia saída após mais de uma década

O comunicado, finalizado por Latifa, Lilty e Aken, informa que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

Jimmy Cliff, conhecido mundialmente por clássicos como ‘The Harder They Come’, ‘You Can Get It If You Really Want’ e ‘Many Rivers to Cross’, foi um dos pilares do reggae e do ska jamaicano, tendo influenciado gerações de artistas em todo o mundo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jimmy Cliff Official (@jimmycliff)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jimmy Cliff

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jimmy Cliff
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Jimmy Cliff
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Jimmy Cliff
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Jimmy Cliff
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x